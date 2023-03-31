Доля играющих в приставки россиян резко сократилась

Доля играющих в приставки россиян по итогам 2022 года сократилась с 27% в 2021 году до 17%, причиной стали трудности с покупкой консолей последнего поколения. Об этом сообщается в исследовании VK Play, которое есть в распоряжении ТАСС.

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"Российские геймеры стали меньше играть в приставки, их доля сократилась до 17%. Консольные игры преимущественно предпочитают мужчины, чем женщины - 65% против 35%, и геймеры в возрасте от 25-34 (39%)", - сообщается в исследовании. Доля игроков в 2021 году составляла 27%.

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Причиной снижения доли играющих в приставки является в том числе трудность с приобретением консолей нового поколения, при этом консоли от компании Sony остаются самыми популярными, отмечается в исследовании. Вырос и интерес к консолям предыдущего поколения. Самыми популярными жанрами среди консольных игроков являются гонки, бои и шутеры.

При этом доля игроков, предпочитающих настольный компьютер, также в 2022 году снизилась на 3 п. п. в сравнении с 2021 годом, до 63%, добавляется в исследовании. В то же время выросла доля девушек-геймеров, предпочитающих играть за персональным компьютером, - с 34% в 2021 году до 40% в 2022 году.

Аудитория мобильного гейминга выросла по сравнению с 2021 годом на 4 п. п., до 85%, и составила самую большую долю среди всех геймеров. Доля мобильных геймеров среди женщин в 2022 г. также выросла с 42% до 45%. Основными жанрами, пользующиеся популярностью у мобильных игроков, стали головоломки, настольные игры, гоночные игры и шутеры.

В марте 2022 года производители игровых консолей Sony, Nintendo и Xbox приостановили продажи в России, на данный момент товары поставляются в страну с помощью схемы параллельного импорта.

Об исследовании