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26 минут назад

Слух: Valve работает над новой игрой с амбициозным геймплеем и головоломками

Игромания.ру

В сети обратили внимание на LinkedIn-профили некоторых сотрудников Valve, указывающие на то, что компания уже несколько лет работает над неанонсированным проектом.

Слух: Valve работает над новой игрой с амбициозным геймплеем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бывший дизайнер Valve Майкл Андерсон, к примеру, отметил у себя на странице опыт работы в качестве дизайнера уровней в неназванном проекте с «амбициозным и невиданным ранее геймплеем». Вместе с этим он упоминает создание «головоломок с нуля». Андерсон занимался проектом с 2021 года.

Кроме того, внимание привлёк профиль одного из художников Valve, Чжу Бояна, который начал работать над ещё неанонсированным проектом в 2022 году.

Отметим также, что в начале прошлого года дизайнер Valve Грег Кумер рассказывал о том, что компания работает сразу над несколькими новыми играми. Тогда он не стал раскрывать подробностей, но назвал игры «довольно интересными». Вполне возможно, что одним из этих проектов был шутер Counter-Strike 2, который анонсировали на прошлой неделе.

Игры,Майкл Андерсон,
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