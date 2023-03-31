Слух: Valve работает над новой игрой с амбициозным геймплеем

В сети обратили внимание на LinkedIn-профили некоторых сотрудников Valve, указывающие на то, что компания уже несколько лет работает над неанонсированным проектом.

Бывший дизайнер Valve Майкл Андерсон, к примеру, отметил у себя на странице опыт работы в качестве дизайнера уровней в неназванном проекте с «амбициозным и невиданным ранее геймплеем». Вместе с этим он упоминает создание «головоломок с нуля». Андерсон занимался проектом с 2021 года.

Кроме того, внимание привлёк профиль одного из художников Valve, Чжу Бояна, который начал работать над ещё неанонсированным проектом в 2022 году.