Tainted Grail: The Fall of Avalon вышла в ранний доступ

Польская студия Awaken Realms Digital выпустила в ранний доступ Steam ролевую игру от первого лица с открытым миром Tainted Grail: The Fall of Avalon. Поддержка русского языка пока что не заявлена, но можно купить игру с релизной скидкой, за 990 рублей.

Создатели The Fall of Avalon напоминают, что их студия совсем небольшая, так что проект не будет высокобюджетным. Вдобавок над игрой надо ещё много работать, и в ранней версии могут встречаться проблемы и ошибки, и игрокам стоит сохраняться почаще. Но вся команда ждёт сообщений, чтобы сразу же исправить критические ошибки.

Игрокам пока что будет открыта только первая глава игры, Horns of the South. Её прохождение займёт 10-15 часов. В последующих обновлениях контент будут расширять как небольшим порциями, так и в рамках крупных обновлений, которые будут выходить раз в квартал или полгода.

История Tainted Grail: The Fall of Avalon началась в 2018 году, когда одноименная настолка стала рекордсменом по сборам на Kickstarter, собрав 6,2 миллиона долларов. Её создатели пообещали выпустить цифровую версию, однако со временем разделили проект на две части.