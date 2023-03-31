Как россиянам покупать игры на PlayStation со скидкой

В марте 2022 года Sony приостановила продажи в российском PS Store — с тех пор россияне не могут купить подписку PS Plus или новые игры. Как «оживить» консоль в 2023 году в России и при этом сэкономить — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Газета.ru Газета.ru

Что такое PS Plus и в чем ее выгода

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PlayStation Plus — это подписочный сервис, предоставляющий доступ к сотням игр для консолей Sony, к сетевой многопользовательской игре, эксклюзивным скидкам и другим преимуществам. Сейчас в PlayStation Plus пользователям доступны три плана с разными ценами и функциями: «Основной», «Экстра» и «Люкс». Однако, когда компания запустила новые тарифы, они заработали везде кроме России. При этом россиянам доступны возможности самого сервиса, но при условии, что они будут куплены для другого региона.

Один из самых популярных регионов при выборе подписки в России — Турция, так как там стоимость самого дорогого тарифа дешевле, чем стоимость самого дешевого, например, в США.

План «Основной» включает в себя главные преимущества PlayStation Plus, такие как ежемесячная раздача нескольких игр, доступ к сетевой многопользовательской игре и другое. План «Основной» 40 лир (около 161 руб.) в месяц, 100 лир или 250 лир (около 403 или 967 руб.) при выборе подписки на 3 или 12 месяцев.

Тариф «Экстра» добавляет к преимуществам плана «Основной» доступ к дополнительной коллекции игр, включая набор Ubisoft+. Этот тариф стоит 60, 165 или 400 лир (около 241, 664 и 1612 руб.) при покупке его на 1,3 или 12 месяцев.

Тарифный план «Люкс» предоставляет все преимущества «Основного» и «Экстра», а также пробные версии десятков игр, каталог «классических» и популярных игр PlayStation. Максимальный тариф «Люкс» обойдется в 70, 190 или 460 лир (около 282, 765 или 1853 руб.) в зависимости от длительности подписки.

PlayStation.Plus

Для общего понимания всей выгоды, которую предлагает турецкая подписка «Люкс», стоит вспомнить, по какой цене предлагалась подписка PS Plus раньше в России. Изначально у Sony существовал единый тариф, который идентичен PS Plus «Основной». Она стоила около 3,5 тыс. руб. в год, что практически вдвое дороже «Люкса».

Кстати, например, в США и Великобритании нет подписки «Люкс», — вместо нее там представлена версия Premium с аналогичным функционалом и дополнительной возможностью в виде облачного гейминга игр с поколения PlayStation 3. Однако такая подписка в год обойдется в $120 или £100 (около 9,4 тыс. руб.).

Выгода подписки заключается в большом списке доступных игр — по состоянию на март 2023 года «Каталог классики» насчитывает 316 игр, а каталог игр для PS4 и PS5 — 235 игр.

Таким образом, всего в подписке PS Plus Deluxe доступна уже 551 игра. Кроме того, каждый месяц Sony добавляет новые игры. При этом она убирает старые, но 30 дней вполне хватает для прохождения большинства сюжетных проектов.

Как подключить турецкий PS Plus и покупать игры

Прежде чем подключить подписку, следует создать новый аккаунт и указать своим местоположением Турцию. Можно вписать любой случайный адрес, — никто проверять эти данные не будет. Главное, чтобы адрес действительно был турецким.

Вся сложность заключается в покупке: для подключения подписки потребуется наличие зарубежной банковской карты и VPN с турецким IP-адресом, который включается при каждой оплате.

Многие порталы утверждают, что для покупки в турецком PS Store нужна именно турецкая карта, но это не так — корреспондент «Газеты.Ru», например, уже полгода использует для покупки игр в PS Store карту одного из банков Таджикистана.

Не исключено, что такая схема работает с картами Казахстана и других стран СНГ, кроме Белоруссии.

Если своей карты нет, придется обращаться к посредникам при оформлении подписки и каждый раз при покупке игр. Вам потребуется предоставлять им доступ к своему аккаунту, включая логин и пароль, поэтому следует внимательно изучить отзывы исполнителя.

Однако в услугах посредников есть один неприятный момент — высокая наценка.

Так, в среднем пользователь переплачивает за покупку игр или оформление подписки от 30 до 100% от ее оригинальной стоимости.

Например, игра за 300 руб. может обойтись в 500-600 руб., а подписка на год в 2,5-3,5 тыс. руб., хотя она стоит 1,8 тыс. руб.

Самое главное — покупая игры с турецкого аккаунта или загружая их из каталога в подписке, вы можете продолжать играть в них со своего основного (российского) аккаунта, в том числе в онлайн-режиме даже без активной подписки на этом аккаунте.

Однако стоит отметить, что все эти игры попадают в коллекцию турецкого аккаунта. То есть, если вы потеряете доступ к турецкому аккаунту, то все игры пропадут с основного.

Также стоит учитывать, что не во всех играх представлен русский язык.

Что изменилось в турецком PS Store в 2023 году

Если раньше турецкий PS Store был для геймеров главным способом сэкономить, то в 2023 году ситуация немного изменилась. Крупнейшие издатели, вероятно, поняли, что в турецком регионе покупают игры не только граждане Турции, а потому подняли цены на многие игры. В некоторых случаях «инфляция» составила более 100%.

Кроме того, курс турецкой лиры часто «скачет» от 3,6 до 4 руб. за одну лиру. Это также влияет на ценообразование игр.

К тому же российский рынок перенасыщен предложениями от владельцев зарубежных банков, которые предоставляют услуги «байеров». Важно ответственно подходить к покупке и искать не только самое выгодное предложение, но и безопасное.

Еще одна подписка

Вместе с тем любителям поиграть за консолью рекомендуется присмотреться к подписке EA Play. Она предлагает доступ к библиотеке игр от Electronic Arts, демо-версиям, эксклюзивным наградам, скидкам и возможности играть в новые игры до их официального релиза.

В отличие от PS Plus в этой подписке количество игр скромнее. К тому же они могут меняться в зависимости от региона и времени. По состоянию на март 2023 года в библиотеке EA Play насчитывается 85 игр для PlayStation 4 и 5, а также 5 дополнительных для PS5.

Однако среди этих игр такие хиты как FIFA, NHL, UFC, F1 и другие.

Подписка доступна за 40 лир в месяц или 250 лир в год (около 161 и 1 000 руб.) соответственно. Пробная версия на 1 месяц обойдется всего в 12 лир (около 50 руб.). Но это, опять же, если оформлять подписку с помощью собственной карты. У посредников цены в два раза выше.