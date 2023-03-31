Названа дата выхода Evil Dead: The Game по «Зловещим мертвецам»

Saber Interactive анонсировала полное издание Evil Dead: The Game — Game of the Year Edition, которое выйдет 26 апреля. В этот же день оно появится на ПК в Steam: ранее игра почти целый год пробыла эксклюзивом магазина Epic Games Store.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Evil Dead: The Game — это мрачный кооперативный экшен от Saber Interactive, который основан на культовой вселенной «Зловещих мертвецов». В игре группе персонажей нужно отбиваться от армии прожорливых зомби, чтобы выжить.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Saber Interactive