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37 минут назад

Evil Dead: The Game по «Зловещим мертвецам» выйдет в Steam в конце апреля

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Saber Interactive анонсировала полное издание Evil Dead: The Game — Game of the Year Edition, которое выйдет 26 апреля. В этот же день оно появится на ПК в Steam: ранее игра почти целый год пробыла эксклюзивом магазина Epic Games Store.

Названа дата выхода Evil Dead: The Game по «Зловещим мертвецам»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Evil Dead: The Game — это мрачный кооперативный экшен от Saber Interactive, который основан на культовой вселенной «Зловещих мертвецов». В игре группе персонажей нужно отбиваться от армии прожорливых зомби, чтобы выжить.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Saber Interactive

Игра вышла 13 мая 2022 года и получила в целом положительные отзывы от критиков и игроков. На агрегаторе Metacritic средняя оценка экшена составляет 76/100: пресса хвалит проект за разнообразие, атмосферу культовой франшизы и весёлый геймплей.

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