Новички, не бойтесь: 10 советов по выживанию в Resident Evil 4 для тех, кому страшно

Ремейк Resident Evil 4 наконец вышел — игра заслужила блестящие оценки критиков и обычных геймеров. Благодаря ей многие игроки впервые познакомятся с четвертой частью серии: на случай, если вы не играли в оригинал, портал Game Informer составил подборку из 10 полезных советов для новичков.

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Сбивайте вражеские снаряды

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Во время своего путешествия через испанскую глубинку Леону предстоит встретить сотни противников. Многие из них используют стандартные атаки ближнего боя и пытаются схватить игрока, чтобы замедлить его, однако не меньший процент также пользуется дальним боем. Они могут метать топоры, бросать факелы, поджигающие героя, коктейли Молотова, динамит и многое другое. Опасности можно избежать, подстрелив вражеское оружие: либо в воздухе, либо прямо в руках противника. Например, меткий выстрел по динамиту моментально взорвет врага — и, возможно, всех, кто находится рядом.

Выполняйте все побочные задания

Одна из новых механик ремейка — это побочные задания от торговца, разбросанные по локациям на синих пергаментах. Чтобы взять задание, достаточно лишь прочитать документ. Как правило, они не занимают много времени: некоторые, например, просят сбить синие медальоны в той или иной области, другие — убить определенного врага. Советуем выполнять все доступные задания, т.к. в награду за них можно получить самоцветы: редкую валюту, необходимую для покупки ценных улучшений. От карт сокровищ до эксклюзивных апгрейдов оружия, вроде лазерного прицела для пистолетов или прикладов для Red9 и «Матильды». Кроме того, за самоцветы можно купить талон на финальный апгрейд каждого оружия, чем не стоит пренебрегать.

Если вы не можете найти сокровище, посмотрите вверх (и прислушайтесь)

Следуя карте сокровищ, вы можете попасть в ситуацию, когда вы вроде бы пришли к нужной отметке, но никакого сокровища не видно. Чаще всего это значит, что оно закреплено где-то над вашей головой. Прислушайтесь: если вы слышите металлический скрежет, то где-то рядом наверняка висит железная лампа. Сбейте ее выстрелом из любого оружия — и сокровище выпадет на землю.

Научитесь парировать атаки как можно скорее

Ремейк Resident Evil 4 почти полностью избавился от QTE из оригинальной игры, но порой в бою все еще нужно быстро нажимать на определенные кнопки. При помощи ножа Леон может парировать практически любую атаку ближнего боя, включая и те, что убивают игрока одним ударом — например, бензопилы. Вы можете нажать и удерживать «Пробел» (L1/LB на геймпаде), чтобы просто блокировать атаку, однако нажатие на клавишу в последний момент парирует вражеский удар и откроет противника для контратаки. Настоятельно рекомендуем хорошо освоить эту механику: игра предупреждает об идеальном моменте для парирования специальным индикатором на экране.

Не проходите мимо тиров

Тир в ремейке Resident Evil 4 работает немного иначе, чем в оригинальной игре. Несколько раз за прохождение позади торговца можно заметить лифт: войдите в него, и вы окажитесь на пиратском стрельбище. Там можно пройти разные испытания на меткость, которые вознаграждаются особыми жетонами — они обмениваются на украшения для кейса-инвентаря. Причем брелоки обладают не только косметической функцией: каждый из них дает те или иные полезные свойства, вроде повышенного шанса на выпадение пороха или патронов из убитых врагов. Свойства брелоков зависят от их редкости, а редкость — от того, какие жетоны вы использовали. Иными словами, если вы хотите самые крутые украшения, проходите тир и зарабатывайте золотые жетоны.

Помните о скрытности

Еще одно новшество ремейка — это простая, но эффективная механика скрытности. Леон может подкрадываться к ничего не подозревающим противникам и убивать их одним ударом ножом. Многие сражения в игре не предполагают возможности устранить часть врагов скрытно, но, чаще всего, есть шанс убить как минимум несколько.

Используйте светошумовые гранаты

Светошумовые гранаты — один из важнейших инструментов в Resident Evil 4. Они не только оглушают врагов, открывая их для контратаки или моментального убийства ножом, но и быстро убивают любых паразитов плага. Если во время перестрелки несколько противников трансформировались в паразитов, есть резон не тратить ценные патроны и просто швырнуть в них светошумовую гранату. Правда, их тоже нельзя назвать избыточным ресурсом, поэтому постарайтесь расходовать гранаты преимущественно на группы противников или особо опасных врагов.

Обязательно совмещайте травы

Целительную зеленую траву можно использовать для восстановления здоровья, однако она будет гораздо более эффективной, если вы смешаете ее с красной травой. Если найдете желтую, то соедините все три: этот препарат не только полностью вылечит Леона, но и повысит максимальный запас здоровья. Поэтому постарайтесь не применять травы по отдельности — для этих целей лучше подходит целебный спрей.

Приберегите драгоценные камни

По мере прохождения вы не раз наткнетесь на драгоценные камни и сокровища со специальными выемками. Они предназначены как раз для камушков: если вставить их в какую-нибудь статуэтку или ожерелье, ценность такого сокровища может возрасти в несколько раз. Зависит от того, камни каких цветов и в каком количестве вы используете для украшения: посмотреть подробную информацию можно в том же меню. Перед продажей сокровищ всегда есть смысл сначала вставить в них побольше камней, поэтому не торопитесь продавать их.

Стреляйте по воронам