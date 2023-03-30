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1 час назад

Blizzard исправила 15-летний баг в World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic

Игромания.ру

Blizzard выпустила свежий хотфикс для World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic, который исправил неожиданный 15-летний баг.

Blizzard исправила 15-летний баг в WoW: Wrath of the Lich King Classic
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Дело в том, что оригинальный код Wrath of the Lich King версии 3.3.5. содержал опечатку, которая позволяла молоту Вал'аниру поглощать 200 тыс единиц урона. При этом изначально авторами задумывалось поглощение только 20 тыс единиц. Как отмечают разработчики, до недавнего времени никто не замечал данную ошибку.

Напомним, что Wrath of the Lich King Classic вышла в сентябре прошлого года. Покупать ничего не нужно — для доступа в классическую версию со всеми обновлениями и дополнениями достаточно оплатить подписку World of Warcraft.

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