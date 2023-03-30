Blizzard исправила 15-летний баг в WoW: Wrath of the Lich King Classic

Дело в том, что оригинальный код Wrath of the Lich King версии 3.3.5. содержал опечатку, которая позволяла молоту Вал'аниру поглощать 200 тыс единиц урона. При этом изначально авторами задумывалось поглощение только 20 тыс единиц. Как отмечают разработчики, до недавнего времени никто не замечал данную ошибку.