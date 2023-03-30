Blizzard исправила 15-летний баг в WoW: Wrath of the Lich King Classic

Blizzard выпустила свежий хотфикс для World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic, который исправил неожиданный 15-летний баг.
Дело в том, что оригинальный код Wrath of the Lich King версии 3.3.5. содержал опечатку, которая позволяла молоту Вал'аниру поглощать 200 тыс единиц урона. При этом изначально авторами задумывалось поглощение только 20 тыс единиц. Как отмечают разработчики, до недавнего времени никто не замечал данную ошибку.
Напомним, что Wrath of the Lich King Classic вышла в сентябре прошлого года. Покупать ничего не нужно — для доступа в классическую версию со всеми обновлениями и дополнениями достаточно оплатить подписку World of Warcraft.