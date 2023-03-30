В России перестанут продавать ПК-игры на дисках

С тех пор, как тарифы Интернета со скоростью 50 Мбит/с и выше стали нормой, игры на физических накопителях приобретали две категории покупателей: • Коллекционеры, для которых оформление упаковок любимых игр — это искусство и реликвия. • Экономные пользователи, которые продавали на досках объявлений диски (и передавали право пользования лицензией) после прохождения игры новым игрокам. Но сейчас покупкой дисков занимаются в основном владельцы игровых консолей Xbox и PlayStation. В игровых консолях встроен один-единственный магазин для покупки игр, цены на них постоянно растут, поэтому перепродажа дисков — важная часть жизни сообщества.