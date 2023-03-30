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47 минут назад

Ушла эпоха: в России перестанут продавать ПК-игры на дисках

Ferra.ru

Российские ритейлеры планируют прекратить продажи физических дисков с играми для ПК из-за резкого падения спроса, сообщают Известия. Такие громкие релизы, как Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Remake и The Last Of Us Part I не будут доступны на физических носителях в России.

В России перестанут продавать ПК-игры на дисках
Фото: 123rf.com123rf.com

Стоит отметить, что продажи дисков для PlayStation и Xbox, напротив, остаются высокими.

Физические диски с играми для ПК, ввозимые по схеме параллельного импорта, значительно подорожали и с трудом выдерживают конкуренцию с более дешёвыми цифровыми версиями, приобретаемыми в зарубежных магазинах.

Российский рынок онлайн-игр потерял до 80 процентов своего объема

Российские геймеры привыкли к более низким ценам и когда физические носители начали продаваться дороже прежнего, спрос на них упал.

Так, в 2022 году в России было продано 80 000 дисков с играми, причём только 10% из них предназначались для ПК. Остальное пришлось на долю консолей Sony и Microsoft.

По мнению экспертов, это вполне ожидаемо. На сегодняшний день покупателями физических дисков с играми для ПК являются экономные пользователи, которые перепродают их на онлайн-платформах, и коллекционеры, которым важен дизайн упаковки.

Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов

С тех пор, как тарифы Интернета со скоростью 50 Мбит/с и выше стали нормой, игры на физических накопителях приобретали две категории покупателей: • Коллекционеры, для которых оформление упаковок любимых игр — это искусство и реликвия. • Экономные пользователи, которые продавали на досках объявлений диски (и передавали право пользования лицензией) после прохождения игры новым игрокам. Но сейчас покупкой дисков занимаются в основном владельцы игровых консолей Xbox и PlayStation. В игровых консолях встроен один-единственный магазин для покупки игр, цены на них постоянно растут, поэтому перепродажа дисков — важная часть жизни сообщества.

Игры,Евгений Харитонов,Microsoft,
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