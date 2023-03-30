Electronic Arts уволит 6% сотрудников

Американская корпорация Electronic Arts, занимающаяся разработкой и изданием компьютерных игр, до начала следующего финансового года уволит около 6% своих сотрудников. Об этом сообщает CNBS.

Фото: EA EA

По данным телеканала, под сокращение попадут порядка 800 сотрудников компании. Увольнения начались в начале текущего квартала.

«Поскольку мы уделяем больше внимания нашему портфолио, мы отказываемся от проектов, которые не способствуют нашей стратегии», — пояснил причину сокращений гендиректор Electronic Arts Эндрю Уилсон.

Он также назвал увольнения «наиболее сложной частью» и заверил, что компания «работает над этим процессом с максимальной осторожностью и уважением». Уилсон не исключил, что части сотрудников предложат присоединиться к работе над другими проектами EA.