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27 минут назад

Разработчик компьютерных игр Electronic Arts уволит 6% сотрудников

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Американская корпорация Electronic Arts, занимающаяся разработкой и изданием компьютерных игр, до начала следующего финансового года уволит около 6% своих сотрудников. Об этом сообщает CNBS.

Electronic Arts уволит 6% сотрудников
Фото: EAEA

По данным телеканала, под сокращение попадут порядка 800 сотрудников компании. Увольнения начались в начале текущего квартала.

«Поскольку мы уделяем больше внимания нашему портфолио, мы отказываемся от проектов, которые не способствуют нашей стратегии», — пояснил причину сокращений гендиректор Electronic Arts Эндрю Уилсон.

Он также назвал увольнения «наиболее сложной частью» и заверил, что компания «работает над этим процессом с максимальной осторожностью и уважением». Уилсон не исключил, что части сотрудников предложат присоединиться к работе над другими проектами EA.

Electronic Arts разрабатывает и выпускает игры по уже известным франшизам, таким как Battlefield, Need for Speed, The Sims, Medal of Honor, Command & Conquer, Dead Space, Mass Effect, Dragon Age, Titanfall и Star Wars, а также продукты EA Sports — FIFA, Madden NFL, NBA Live, NHL и EA Sports UFC.

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