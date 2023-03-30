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26 минут назад

Для The Last of Us на ПК вышел важный патч

Чемпионат.comиещё 2

Студия Naughty Dog в своём «Твиттере» объявила о выходе патча для ПК-версии ремейка The Last of Us. По заверению разработчиков, он улучшает производительность, сводит к минимуму сбои, связанные с нехваткой памяти, а также исправляет проблему, из-за который при загрузке портились файлы сохранения.

Для The Last of Us на ПК вышел важный патч
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Вышло новое исправление для The Last of Us Part для ПК. Он включает исправления, улучшающие работу памяти, производительность и многое другое.

Naughty Dog отметила, что внимательно следит за отчётами игроков, чтобы дальше улучшать работу ремейка The Last of Us на ПК.

Ремейк The Last of Us вышел на ПК в Steam 28 марта. Игроки сразу начали критиковать ужасное техническое состояние игры, и занижать ей оценки. Naughty Dog сегодня выпускала исправляющий работу игры патч, но он толком не помог.

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