Для The Last of Us на ПК вышел важный патч

Студия Naughty Dog в своём «Твиттере» объявила о выходе патча для ПК-версии ремейка The Last of Us. По заверению разработчиков, он улучшает производительность, сводит к минимуму сбои, связанные с нехваткой памяти, а также исправляет проблему, из-за который при загрузке портились файлы сохранения.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Naughty Dog отметила, что внимательно следит за отчётами игроков, чтобы дальше улучшать работу ремейка The Last of Us на ПК.