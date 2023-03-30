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1 час назад

В апреле в PS Plus подарят три бесплатные игры

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Sony раскрыла список бесплатных апрельских игр для подписчиков сервиса PS Plus. С 4 апреля пользователи сервиса смогут добавить в свою библиотеку и загрузить три игры — трёхмерный платформер Sackboy: A Big Adventure, экшен Meet Your Maker и приключение Tails of Iron. Раздача этих проектов завершится 2 мая.

В апреле в PS Plus подарят три игры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Список бесплатных игр апреля для подписчиков PS Plus:

  • Sackboy: A Big Adventure (PS5/PS4).
  • Meet Your Maker (PS5/PS4).
  • Tails of Iron (PS5/PS4).

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation Access. Права на видео принадлежат PlayStation Access.

Недавно Sony добавила в PS Plus ещё 17 бесплатных игр. 14 из них добавили в тариф Extra, а оставшиеся три проекта для Premium. Так, библиотека пополнилась новинкой Tchia, Uncharted Legacy of Thieves Collection и Ghostwire Tokyo. Также добавили Untitled Goose Game, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction и другие тайтлы.

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