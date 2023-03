В апреле в PS Plus подарят три игры

Sony раскрыла список бесплатных апрельских игр для подписчиков сервиса PS Plus. С 4 апреля пользователи сервиса смогут добавить в свою библиотеку и загрузить три игры — трёхмерный платформер Sackboy: A Big Adventure, экшен Meet Your Maker и приключение Tails of Iron. Раздача этих проектов завершится 2 мая.