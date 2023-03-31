Полное прохождение Atlas Fallen займёт порядка 25-30 часов

Журналисты поинтересовались у творческого руководителя Atlas Fallen, как много времени потребуется на полное прохождение ролевого экшена.
И разработчик отметил, что, конечно, всё зависит от игрока, но сам он уверен, что выполнение всех заданий в игре может легко занять 25-30 часов. Впрочем, сколько времени займёт только сюжетная кампания, не сообщается. Журналисты полагают, что до 15-20 часов.
Напомним, Atlas Fallen должна была выйти 16 мая, но недавно релиз ролевого экшена перенесли на 10 августа. Игра выйдет на PS5, Xbox Series и PC.
В середине марта журналисты выпустили превью Atlas Fallen: писали, что игра мало похожа на ту же The Surge, её сравнивают скорее с Darksiders, God of War и даже The Legend of Zelda.