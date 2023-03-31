Полное прохождение Atlas Fallen займёт порядка 25-30 часов

Журналисты поинтересовались у творческого руководителя Atlas Fallen, как много времени потребуется на полное прохождение ролевого экшена.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

И разработчик отметил, что, конечно, всё зависит от игрока, но сам он уверен, что выполнение всех заданий в игре может легко занять 25-30 часов. Впрочем, сколько времени займёт только сюжетная кампания, не сообщается. Журналисты полагают, что до 15-20 часов.

Напомним, Atlas Fallen должна была выйти 16 мая, но недавно релиз ролевого экшена перенесли на 10 августа. Игра выйдет на PS5, Xbox Series и PC.