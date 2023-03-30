3 способа поиграть в Counter-Strike 2 прямо сейчас

На прошлой неделе Valve порадовала всех фанатов Counter-Strike крутым и долгожданным анонсом. Компания Гейба Ньюэлла представила не просто очередное обновление для Counter-Strike: Global Offensive, а анонсировала Counter-Strike 2 на Source 2.

Полноценный релиз шутера на новом движке произойдёт летом 2023 года, а сейчас опробовать CS:GO на Source 2 можно лишь в рамках ограниченной беты. Рассказываем, что для этого нужно сделать и можно ли заценить Counter-Strike 2 без участия в бета-тесте.

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Как можно сыграть в Counter-Strike 2 с другими игроками в онлайне

Сейчас идёт ограниченное тестирование игры. Слово «ограниченное» как бы подразумевает, что доступ к Counter-Strike 2 получают только избранные.

В первую очередь — киберспортсмены. Во вторую очередь — обычные игроки, которые никогда не попадались на читерстве и которые сыграли до начала беты очень-очень много игр в матчмейкинге CS:GO.

Некоторые неправильно поняли Valve и начали наигрывать сотню часов уже после начала теста, надеясь получить приглашение. Много играть надо было раньше. Учитывается только игровое время игроков до начала бета-теста. Valve это подтвердила.

Приглашение приходит не на электронный ящик, а непосредственно в самой CS:GO. Как только вы окажетесь в главном меню игры, то увидите уведомление о приглашении на бета-тест — если вас, конечно, выбрали. Если желанного письма сейчас нет, расстраиваться не стоит. Valve со временем пригласит больше игроков в бету Counter-Strike 2.

Уведомление о приглашении на бета-тест пропустить невозможно. Если вас пригласили, то в главном меню CS:GO вы должны будете увидеть гигантское цветастое окошко с инвайтом.

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Есть ещё один вариант сыграть в Counter-Strike 2 в онлайне до релиза

После начала тестирования в Сети начали всплывать объявления с продажей аккаунтов с доступом к Counter-Strike 2. Вариант опасный.

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Во-первых, такие аккаунты могут заблокировать, а вы спустите свои деньги в никуда. Во-вторых, большой риск нарваться на мошенников, которые могут продавать обычные аккаунты с CS:GO без доступа к тестированию Counter-Strike 2.

Стоимость таких аккаунтов на различных торговых площадках варьируется в пределах от 6000 рублей до 50 000 рублей. Есть даже объявления, предлагающие арендовать аккаунт с игрой. Поиграть в Counter-Strike 2 на чужом аккаунте на протяжении 24 часов можно в пределах от двух до трёх тысяч рублей.

Приглашение на бету Counter-Strike 2 чаще получали игроки, которые наиграли в CS:GO от 15 до 20 часов за две недели до анонса CS2.

Сыграть в Counter-Strike 2 в офлайне против ботов

Пиратскую версию Counter-Strike 2 слили в первые же сутки после начала тестирования. Эта версия — исключительно офлайновая.

То есть, установив её, вы сможете сыграть только против ботов или своих друзей, предварительно создав сервер. Мы не поддерживаем деятельность хакеров, но это единственный вариант заценить Counter-Strike 2 без вложения денежных средств.

Найти клиент беты CS2 и инструкцию сейчас можно много где. Перед загрузкой сто раз убедитесь, что доверяете источнику, откуда загружаете, и проверьте все файлы на вирусы, трояны и другие вредные программы. В целом смысла настолько бежать нет, но если хочется побыстрее вживую посмотреть на новые технологии вроде дыма и новый дизайн карт — почему бы и нет.

Кстати, в рамках теста уже прошёл первый официальный матч на Counter-Strike 2.