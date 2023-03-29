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29 минут назад

Продажи видеокарт NVIDIA RTX 4060 и 4060 Ti могут стартовать в мае

Чемпионат.com

По данным портала Wccftech, в мае компания NVIDIA планирует выпустить в продажу видеокарты RTX 4060 и RTX 4060 Ti.

Продажи видеокарт NVIDIA RTX 4060 и 4060 Ti могут стартовать в мае
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Характеристики данных моделей официально пока не раскрывались, однако инсайдеры ранее сообщали, что не стоит ждать от этих карт чего-то необычного. Так, RTX 4060 якобы будет работать на чипе AD107, который используют в версии для ноутбуков — это снизит частоту.

Количество CUDA-ядер в этой карте составит 3072, при этом модель получит лишь 8 ГБ памяти GDDR6, что ниже, чем в RTX 3060. RTX 4060 Ti выглядит немногим лучше, хотя там будет повышенное число CUDA-ядер 4352 и другой чип.

Ранее технический директор NVIDIA Майкл Каган раскритиковал криптовалюты за отсутствие пользы для общества и отметил важность разработок в сфере искусственного интеллекта.

Игры,Майкл Каган,
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