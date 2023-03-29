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1 час назад

Стало известно о первом трейлере ремейка Metal Gear Solid 3

Газета.Ru

Японская компания Konami планирует сделать анонс и показать первый трейлер ремейка Metal Gear Solid 3 на выставке E3 в июне 2023 года. Об этом сообщил в Twitter редактор игрового портала VGC Энди Робинсон.

Стало известно о первом трейлере ремейка Metal Gear Solid 3
Фото: Konami Computer Entertainment JapanKonami Computer Entertainment Japan

«Ремейк MGS3 теперь планируют выпустить в 2024 году, и до сих пор ведутся разговоры о переизданиях других игр серии Metal Gear Solid. Они планируют присутствовать на E3. Это последняя информация, которая мне известна», — отметил журналист.

По словам Робинсона, этим планам может помешать только отмена выставки. Официально E3 все еще должна пройти с 13 по 16 июня 2023 года, однако редактор утверждает, что организаторы все еще в сомнениях.

«В любом случае Konami где-нибудь всплывут [с ремейком Metal Gear Solid 3]», — добавил журналист.

Он заключил, что не удивится официальному заявлению организаторов об отмене E3 в 2023 году уже на этой неделе из-за отсутствия многих крупных компаний индустрии.

Ранее сообщалось, что Konami также может представить на E3 в 2023 году новую часть серии Castlevania.

Оригинальная Metal Gear Solid 3 вышла в 2004 году на игровой консоли PlayStation 2. Это третья игра в серии MGS, созданная под руководством японского геймдизайнера Хидео Кодзимы. По сюжету американский спецагент «Змей» (Snake) проникает в СССР, чтобы забрать из страны ученого Николая Соколова и помешать разработке танка «Шагоход», способного стрелять ядерными ракетами.

Игры,Энди Робинсон,Хидео Кодзима,Николай Соколов,
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