Clash Royale полностью заблокировали в России

Студия Supercell сдержала своё обещание и заблокировала свою игру Clash Royale в России — сейчас она запускается только на смартфонах с включённым VPN.

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Менее недели назад разработчики из Финляндии объявили, что намерены полностью ограничить доступ к своим продуктам пользователям из России и Беларуси.

Clash of Clans была заблокирована ранее, а вот Brawl Stars на текущий момент всё ещё запускается без использования VPN (по крайней мере, у некоторых пользователей).