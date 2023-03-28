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35 минут назад

Clash Royale полностью заблокировали в России

Чемпионат.com

Студия Supercell сдержала своё обещание и заблокировала свою игру Clash Royale в России — сейчас она запускается только на смартфонах с включённым VPN.

Clash Royale полностью заблокировали в России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Менее недели назад разработчики из Финляндии объявили, что намерены полностью ограничить доступ к своим продуктам пользователям из России и Беларуси.

Clash of Clans была заблокирована ранее, а вот Brawl Stars на текущий момент всё ещё запускается без использования VPN (по крайней мере, у некоторых пользователей).

Ещё осенью компания удалила свои приложения из российского AppStore, но не блокировала доступ к ним: геймеры могли скачать игры каким-либо другим способом или открывать уже загруженные. Игроки даже нашли несколько лазеек для того, чтобы оплачивать покупки в магазине.

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