Разработчики Disco Elysium попали в судебный ад: рассказываем, что случилось с ZA/UM

Судебная тяжба вокруг Disco Elysium приняла новый оборот: студия ZA/UM заявила, что полностью разрешила иск, поданный продюсером игры. Если вы не следили за ситуацией или просто запутались в хронологии событий, рассказываем, из-за чего начался скандал.
Скандал вокруг создателей Disco Elysium начался в октябре 2022 года. Мартин Луига, со-основатель и секретарь «культурной ассоциации ZA/UM» (организация не связана со студией), а также редактор сценария игры, сообщил, что дизайнер Роберт Курвиц, сценаристка Хелен Хиндпере и арт-директор Александр Ростов уже давно не работают в компании. Команда якобы покинула студию не по собственной воле, и Ростов подтвердил эту информацию в Twitter от лица всех троих.
Ни студия ZA/UM, ни сами разработчики не предоставили никаких подробностей о произошедшем. Представитель компании заявил журналистам, что руководство пока не готово комментировать слухи и полностью сосредоточено на работе над следующим проектом. Мартин Луига же сообщил о роспуске культурной ассоциации, т.к. организация «перестала подчиняться своим фундаментальным принципам».
Спустя несколько недель появились новости о том, что студия ZA/UM получила судебный иск от компании Telomer, в совет директоров которой входит Роберт Курвиц. Telomer якобы потребовала «доступ к информации и возможность изучить документы». ZA/UM же выпустила развернутое обращение, где CEO студии Ильмар Компус подтвердил увольнение Курвица, Ростова и Хиндпере. Он также обвинил их в безответственности на работе, создании токсичной рабочей обстановки, непозволительном отношении к коллегам и попытке нелегальной продажи интеллектуальной собственности ZA/UM.
Анонимные источники отчасти подтвердили эти слова изданию GamesIndustry. Курвиц якобы действительно унижал своих коллег, однако давние сотрудники коллектива слишком уважали его, чтобы высказаться против. Тем временем, разработчики, пришедшие в студию позже, не решались озвучить свои претензии, т.к. не располагали полной картиной событий. Один из источников назвал этот конфликт расколом между бизнес-командой ZA/UM, которую возглавляет Компус, и творческой группой Курвица, которая считала прибыли «второстепенной» задачей. Другой собеседник издания сказал, что это битва корпоративного махинатора и токсичного творца.
ZA/UM официально заявила, что решение об увольнении разработчиков не было продиктовано финансовыми причинами, однако Курвиц и Ростов не согласились с этой позицией. Они обвинили Ильмара Компуса и предпринимателя Тыниса Хаавеля в том, что те нелегально завладели мажоритарным пакетом акций ZA/UM. До 2021 года пакет принадлежал инвестору Маргусу Линнамяэ, однако потом он продал акции эстонской Tütreke OÜ — якобы фиктивной компании Компуса и Хаавеля. Они получили средства для сделки путем перепродажи концепт-артов для Disco Elysium 2: скетчи были приобретены Tütreke OÜ за один евро, после чего перепроданы ZA/UM за 4,8 млн. По словам Курвица, эти деньги должны были пойти на разработку сиквела.
Роберт Курвиц и Александр Ростов, будучи миноритарными акционерами ZA/UM, обладали ограниченными правами, но верили, что, пока ценные бумаги находятся в распоряжении Линнамяэ, беспокоиться не о чем. Однако стоило Компусу и Хаавелю завладеть мажоритарным пакетом, как они сразу отстранили Курвица и Ростова от ежедневной работы в студии. Сначала их просто понизили в должности, но, когда разработчики начали задавать вопросы и требовать финансовые документы, понижение перешло в увольнение.
Курвиц заявил, что на его взгляд и взгляд адвокатов бывшие коллеги разработчика совершили преступление, наказуемое тремя годами тюремного заключения — и что они намерены рассмотреть свои юридические опции. Уже через две недели бывший коллега Курвица, исполнительный продюсер Disco Elysium Каур Кендер, подал новый иск против Ильмара Компуса, обвинив его в том, что тот «обманул» Кендера на 1 млн евро. По просьбе истца суд изъял контрольный пакет акций ZA/UM, чтобы предотвратить продажу и передачу активов во время судебного разбирательства.
Когда газета Estonian Ekspress попросила комментарий Компуса, предприниматель назвал существование иска лишь слухом, но никак не отреагировал, когда издание показало ему соответствующие документы. Менее чем через две недели ZA/UM заявила, что Каур Кендер отозвал свой иск и принес извинения за доставленные неудобства.