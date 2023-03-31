Разработчики Disco Elysium попали в судебный ад: рассказываем, что случилось с ZA/UM

Судебная тяжба вокруг Disco Elysium приняла новый оборот: студия ZA/UM заявила, что полностью разрешила иск, поданный продюсером игры. Если вы не следили за ситуацией или просто запутались в хронологии событий, рассказываем, из-за чего начался скандал.

Фото: Steam Steam

Скандал вокруг создателей Disco Elysium начался в октябре 2022 года. Мартин Луига, со-основатель и секретарь «культурной ассоциации ZA/UM» (организация не связана со студией), а также редактор сценария игры, сообщил, что дизайнер Роберт Курвиц, сценаристка Хелен Хиндпере и арт-директор Александр Ростов уже давно не работают в компании. Команда якобы покинула студию не по собственной воле, и Ростов подтвердил эту информацию в Twitter от лица всех троих.

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Ни студия ZA/UM, ни сами разработчики не предоставили никаких подробностей о произошедшем. Представитель компании заявил журналистам, что руководство пока не готово комментировать слухи и полностью сосредоточено на работе над следующим проектом. Мартин Луига же сообщил о роспуске культурной ассоциации, т.к. организация «перестала подчиняться своим фундаментальным принципам».

Спустя несколько недель появились новости о том, что студия ZA/UM получила судебный иск от компании Telomer, в совет директоров которой входит Роберт Курвиц. Telomer якобы потребовала «доступ к информации и возможность изучить документы». ZA/UM же выпустила развернутое обращение, где CEO студии Ильмар Компус подтвердил увольнение Курвица, Ростова и Хиндпере. Он также обвинил их в безответственности на работе, создании токсичной рабочей обстановки, непозволительном отношении к коллегам и попытке нелегальной продажи интеллектуальной собственности ZA/UM.

Анонимные источники отчасти подтвердили эти слова изданию GamesIndustry. Курвиц якобы действительно унижал своих коллег, однако давние сотрудники коллектива слишком уважали его, чтобы высказаться против. Тем временем, разработчики, пришедшие в студию позже, не решались озвучить свои претензии, т.к. не располагали полной картиной событий. Один из источников назвал этот конфликт расколом между бизнес-командой ZA/UM, которую возглавляет Компус, и творческой группой Курвица, которая считала прибыли «второстепенной» задачей. Другой собеседник издания сказал, что это битва корпоративного махинатора и токсичного творца.

ZA/UM официально заявила, что решение об увольнении разработчиков не было продиктовано финансовыми причинами, однако Курвиц и Ростов не согласились с этой позицией. Они обвинили Ильмара Компуса и предпринимателя Тыниса Хаавеля в том, что те нелегально завладели мажоритарным пакетом акций ZA/UM. До 2021 года пакет принадлежал инвестору Маргусу Линнамяэ, однако потом он продал акции эстонской Tütreke OÜ — якобы фиктивной компании Компуса и Хаавеля. Они получили средства для сделки путем перепродажи концепт-артов для Disco Elysium 2: скетчи были приобретены Tütreke OÜ за один евро, после чего перепроданы ZA/UM за 4,8 млн. По словам Курвица, эти деньги должны были пойти на разработку сиквела.

Роберт Курвиц и Александр Ростов, будучи миноритарными акционерами ZA/UM, обладали ограниченными правами, но верили, что, пока ценные бумаги находятся в распоряжении Линнамяэ, беспокоиться не о чем. Однако стоило Компусу и Хаавелю завладеть мажоритарным пакетом, как они сразу отстранили Курвица и Ростова от ежедневной работы в студии. Сначала их просто понизили в должности, но, когда разработчики начали задавать вопросы и требовать финансовые документы, понижение перешло в увольнение.

Курвиц заявил, что на его взгляд и взгляд адвокатов бывшие коллеги разработчика совершили преступление, наказуемое тремя годами тюремного заключения — и что они намерены рассмотреть свои юридические опции. Уже через две недели бывший коллега Курвица, исполнительный продюсер Disco Elysium Каур Кендер, подал новый иск против Ильмара Компуса, обвинив его в том, что тот «обманул» Кендера на 1 млн евро. По просьбе истца суд изъял контрольный пакет акций ZA/UM, чтобы предотвратить продажу и передачу активов во время судебного разбирательства.