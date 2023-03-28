Найдены чит-коды для вышедшего в 2004 году на PS2 Gran Turismo 4

Пользователь Twitter под ником Nenkai опубликовал чит-коды для гоночного симулятора Gran Turismo 4, вышедшего в 2004 году на PlayStation 2. Сообщается, что они работают только в том случае, если в игре прошло 365 дней.
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Комбинации выглядят следующим образом:
- 10 млн кредитов — вводим на экране выбора режима: Select, влево, вправо, вправо, вниз, вверх, вверх, влево, вниз, вверх, вправо, влево, вниз, L1, R1, Select;
- получить любую лицензию — вводим на экране выбора лицензий: Select, R1, Select, R1, Select, L2, L2, R2, R2, L1, Select, L1, Select;
- получить золотой рейтинг в любом конкретном тесте на лицензию — вводим на экране выбора теста на лицензию: Select, Select, R1, R2, L2, L2, Select, L1, R1, Select, R2, L1, Select;
- получить золотой рейтинг в любом событии — вводим на экране выбора события: Select, L1, вверх, вверх, Select, R1, вниз, вниз, Select, L2, Select, R2, Select.
Примечательно то, что до настоящего времени никто даже не подозревал, что для Gran Turismo 4 существуют чит-коды. По словам Nenkai, они никак не влияют на получение наград и возможность пропусти 24-часовые гонки.
Кроме того, похоже, что комбинации на получение лицензий и золота в событиях работают в игре Tourist Trophy 2006 года, которая разделяет с Gran Turismo 4 один движок.