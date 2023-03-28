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10 минут назад

Для Gran Turismo 4 нашли чит-коды спустя почти 20 лет после релиза игры на PS2

Игромания.ру

Пользователь Twitter под ником Nenkai опубликовал чит-коды для гоночного симулятора Gran Turismo 4, вышедшего в 2004 году на PlayStation 2. Сообщается, что они работают только в том случае, если в игре прошло 365 дней.

Найдены чит-коды для вышедшего в 2004 году на PS2 Gran Turismo 4
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Комбинации выглядят следующим образом:

  • 10 млн кредитов — вводим на экране выбора режима: Select, влево, вправо, вправо, вниз, вверх, вверх, влево, вниз, вверх, вправо, влево, вниз, L1, R1, Select;
  • получить любую лицензию — вводим на экране выбора лицензий: Select, R1, Select, R1, Select, L2, L2, R2, R2, L1, Select, L1, Select;
  • получить золотой рейтинг в любом конкретном тесте на лицензию — вводим на экране выбора теста на лицензию: Select, Select, R1, R2, L2, L2, Select, L1, R1, Select, R2, L1, Select;
  • получить золотой рейтинг в любом событии — вводим на экране выбора события: Select, L1, вверх, вверх, Select, R1, вниз, вниз, Select, L2, Select, R2, Select.

Примечательно то, что до настоящего времени никто даже не подозревал, что для Gran Turismo 4 существуют чит-коды. По словам Nenkai, они никак не влияют на получение наград и возможность пропусти 24-часовые гонки.

Кроме того, похоже, что комбинации на получение лицензий и золота в событиях работают в игре Tourist Trophy 2006 года, которая разделяет с Gran Turismo 4 один движок.

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