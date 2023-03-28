Nintendo официально закрыла цифровые магазины Wii U и 3DS
Nintendo официально закрыла цифровые магазины Wii U и 3DS — о подобном развитии событий пользователей предупреждали ещё в прошлом году.
Отдельные элементы магазинов начали отключать ещё прошлой весной. Так, с 23 мая 2022-го уже нельзя было использовать карту для пополнения аккаунта eShop на Wii U и 3DS. Следом в августе отключили карточки пополнения самой Nintendo.
У пользователей оставалась возможность активировать игры и остальной контент через загружаемые коды, но она была актуальной только до закрытия магазина. При этом геймеры всё равно смогут заново скачивать приобретённые в прошлом проекты.
Кроме того, если у пользователей остались неиспользованные средства, то они могут перенести их на аккаунт для Switch — опция будет активной до марта 2024-го.