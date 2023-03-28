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39 минут назад

Valve прекратит поддержку Steam для Windows 7, 8 и 8.1 в следующем году

Игромания.ру

Компания Valve опубликовала подробности свежего обновления бета-клиента Steam и сообщила неприятную, но довольно ожидаемую новость: с 1 января 2024 года Steam перестанет работать на Windows 7, 8 и 8.1.

Steam прекратит работать на нескольких версиях Windows
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Всем обладателям этих операционных систем придётся обновиться до более новой версии Windows. В противном случае они не смогут играть в игры и пользоваться другими возможностями Steam.

Одна из причин такого решения кроется в новейших функциях Steam, основанных на встроенной версии Google Chrome, которая больше не поддерживается на старых версиях Windows. Кроме того, будущие версии клиента будут нуждаться в обновлениях и системах безопасности, доступных только в Windows 10 и выше.

Несколько дней назад создатель SteamDB сообщил о том, что Valve якобы работает над системой «игровых записок» и системой оповещений — последняя будет похожа на концепцию из мобильного приложения Steam.

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