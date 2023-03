Число игроков Far Cry 5 превысило отметку в 30 млн человек

Ubisoft сообщила о том, что аудитория экшена Far Cry 5, вышедшего пять лет назад, превысило отметку в 30 млн игроков.

Отметим, что этот показатель не относится к продажам, так как Far Cry 5 доступен в подписочных сервисах Game Pass, PlayStation Plus и Ubisoft Plus. Кроме того, Ubisoft неоднократно устраивала бесплатные выходные в игре — самая свежая акция, к примеру, завершилась только вчера.