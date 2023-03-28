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Число игроков Far Cry 5 превысило отметку в 30 млн человек

Ubisoft сообщила о том, что аудитория экшена Far Cry 5, вышедшего пять лет назад, превысило отметку в 30 млн игроков.

Число игроков Far Cry 5 превысило отметку в 30 млн человек
© Скриншот

Отметим, что этот показатель не относится к продажам, так как Far Cry 5 доступен в подписочных сервисах Game Pass, PlayStation Plus и Ubisoft Plus. Кроме того, Ubisoft неоднократно устраивала бесплатные выходные в игре — самая свежая акция, к примеру, завершилась только вчера.

Far Cry 5 доступна на PC, PlayStation и Xbox. Ранее в честь пятилетия игры разработчики рассказали о некоторых её секретах и выпустили патч, обеспечивающий поддержку 4K при 60 FPS в версиях для PlayStation 5 и Xbox Series.

Ubisoft
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