Стример из России прошел 117 игр за 56 часов без перерыва на сон

Стример из России смог пройти 117 игр за 56 часов без перерыва на сон в рамках челленджа. Участники соревновались в прохождении игр для 8-битной приставки NES.

Фото: Cq.ru Cq.ru

В ходе соревнования один из стримеров смог пройти 109 игр за 50 часов непрерывной трансляции. Однако победителем соревнования стал другой участник марафона, который прошел 117 тайтлов за 56 часов без перерыва на сон.

Соревнование вызвало большой интерес среди фанатов ретро-игр и подписчиков участников. Благодаря упорству и силе воли стримеров, они смогли привлечь внимание к классическим играм 8-битной эры и продемонстрировать свои навыки.