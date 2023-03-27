Секретное оружие в Resident Evil 4: руководство по получению четырех лучших пушек в игре

Resident Evil 4 славится большим объемом скрытого контента, в том числе и оружия. Ремейк не забросил эту традицию: Леон может отыскать несколько эксклюзивных пушек, которые более чем стоят потраченного времени. Портал PC Gamer рассказал, как их найти.

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Где найти пистолет Red9

Red9 — любимый пистолет многих поклонников оригинальной игры. Его спокойно можно приобрести у торговца по достижении определенной точки сюжета, однако игра предлагает шанс заполучить его бесплатно. Получив катер в 4 главе, двигайтесь прямо к центру озера, где находятся обломки корабля. Обплывите его по кругу, пока не найдете место, где можно сойти на борт. Отправляйтесь в заднюю часть корабля, где вы найдете синий сундук, в котором спрятан Red9.

Capcom

Где найти штурмовую винтовку CQBR

Винтовка CQBR, как и другие предметы, позднее будет доступна для покупки, но ее можно найти бесплатно в последней трети замка. Когда игра передаст вам контроль над Эшли в 9 главе, пробегите мимо двух рыцарей в библиотеке и поместите лампу на специальный пьедестал. После этого в следующей главе отведите туда Леона и используйте квадратное устройство, чтобы открыть замок. «Ключ» можно найти неподалеку от арсенала, где находится золотая голова льва для статуи химеры.

Capcom

Где найти пистолет-пулемет LE 5

Бронебойный ПП LE 5 можно найти на острове. При прохождении 13 главы вам предстоит открывать двери с помощью ключ-карты, пока Леон преследует регенератор. Подойдя к морозильнику, не вставляйте карту в устройство. Убейте первого регенератора, решите головоломку на терминале и откройте дверь сбоку. LE 5 лежит на ящике в маленькой комнате.

Capcom

Где найти бесконечный гранатомет