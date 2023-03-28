В файлах ремейка Resident Evil 4 нашли персонажей режима «Наемники»

Датамайнер обнаружил в файлах ремейка Resident Evil 4 возможных персонажей и некоторые скины из грядущего бесплатного режима «Наёмники», релиз которого состоится 7 апреля.
На представленных изображениях можно увидеть Леона Кеннеди, Аду Вонг, Альберта Вескера, Луиса Серру, Ханка или «Мистера Смерть» и Джека Краузера.
Ремейк Resident Evil 4 доступен на PC, PlayStation и Xbox Series. Игре удалось стать самым успешным релизом серии в Steam и лидером продаж в британской рознице. Ранее датамайнеры также нашли намёк на дополнение Separate Ways про Аду Вонг.