В файлах ремейка Resident Evil 4 нашли персонажей режима «Наемники»

Датамайнер обнаружил в файлах ремейка Resident Evil 4 возможных персонажей и некоторые скины из грядущего бесплатного режима «Наёмники», релиз которого состоится 7 апреля.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

На представленных изображениях можно увидеть Леона Кеннеди, Аду Вонг, Альберта Вескера, Луиса Серру, Ханка или «Мистера Смерть» и Джека Краузера.

Игромания.ру

Игромания.ру

Игромания.ру