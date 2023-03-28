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17 минут назад

Датамайнер показал героев режима «Наёмники» для ремейка Resident Evil 4

Игромания.руиещё 3

Датамайнер обнаружил в файлах ремейка Resident Evil 4 возможных персонажей и некоторые скины из грядущего бесплатного режима «Наёмники», релиз которого состоится 7 апреля.

В файлах ремейка Resident Evil 4 нашли персонажей режима «Наемники»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

На представленных изображениях можно увидеть Леона Кеннеди, Аду Вонг, Альберта Вескера, Луиса Серру, Ханка или «Мистера Смерть» и Джека Краузера.

Игромания.ру
Игромания.ру
Игромания.ру

Ремейк Resident Evil 4 доступен на PC, PlayStation и Xbox Series. Игре удалось стать самым успешным релизом серии в Steam и лидером продаж в британской рознице. Ранее датамайнеры также нашли намёк на дополнение Separate Ways про Аду Вонг.

Игры,Луис Серра,
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