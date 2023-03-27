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44 минуты назад

Французским госслужащим запретили играть в Candy Crush

Елена Прошина

Во Франции госслужащим запретили играть в популярную игру Candy Crush. Она вместе с другими приложениями была признана угрозой кибербезопасности. Об этом пишет TheGamer.

Французским госслужащим запретили играть в Candy Crush
Фото: скриншотскриншот

Также французское правительство запрещает и другие развлекательные приложения, такие как Twitter, Netflix и TikTok. Теперь 2,5 млн госслужащих больше не смогут устанавливать их на телефоны. Речь идет о служебных устройствах.

Причиной такого решения стали проблемы в безопасности. Французские власти считают, что эти приложения несут риски «с точки зрения кибербезопасности и защиты данных государственных служащих и администрации». Отмечается, что это еще не полный список приложений, которые планируют запретить.

Ранее США, Канада, Европейская комиссия и Великобритания запретили госслужащим использовать TikTok на своих устройствах. Причина заключается в обеспокоенности по поводу того, что китайское правительство может заставить материнскую компанию ByteDance передавать данные пользователей.

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