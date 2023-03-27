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Сетевой шутер SYNCED выйдет на ПК летом 2023 года

Консольные версии появятся вскоре после релиза на ПК.NEXT Games и Level Infinite объявили о скором запуске SYNCED.

Сетевой шутер SYNCED выйдет на ПК летом 2023 года
© Inc-news.ru

Первоначально игра была запланирована на 2022 год, но после задержек на выставке Future Games Show было объявлено новое окно запуска.

NEXT Games сообщила, что SYNCED появится на ПК в 2023 году. Также появился небольшой новый трейлер, демонстрирующий различных бегунов, которыми будут управлять игроки, и их уникальные способности передвижения. Кроме того, показали различных врагов, моды для оружия, компаньонов и многое другое.

Также подтверждено, что бесплатный научно-фантастический шутер выйдет на консолях вскоре после запуска на ПК. Как скоро это произойдет и на каких именно консолях, пока неизвестно.

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