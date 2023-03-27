Сетевой шутер SYNCED выйдет на ПК летом 2023 года
Консольные версии появятся вскоре после релиза на ПК.NEXT Games и Level Infinite объявили о скором запуске SYNCED.
Первоначально игра была запланирована на 2022 год, но после задержек на выставке Future Games Show было объявлено новое окно запуска.
NEXT Games сообщила, что SYNCED появится на ПК в 2023 году. Также появился небольшой новый трейлер, демонстрирующий различных бегунов, которыми будут управлять игроки, и их уникальные способности передвижения. Кроме того, показали различных врагов, моды для оружия, компаньонов и многое другое.
Также подтверждено, что бесплатный научно-фантастический шутер выйдет на консолях вскоре после запуска на ПК. Как скоро это произойдет и на каких именно консолях, пока неизвестно.