Mechanics VoiceOver показала пример русской озвучки Hi-Fi Rush

Студия Mechanics VoiceOver рассказала о том, что уже работает над русской озвучкой нашумевшей Hi-Fi Rush. Было показано и видео с демонстрацией голосов дубляжа.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По словам авторов, работа идёт в отличном темпе, к которому и располагает этот ритмичный проект. Релиз локализации не заставит себя ждать, но никаких точных сроков на данный момент нет, ведь всё хотят сделать «по красоте». Сейчас происходит приём средств — требуется 150 тысяч рублей, из которых на данный момент собрана почти треть.

Mechanics VoiceOver также трудится над русской озвучкой GTA: Vice City, процесс работы над которой был показан в свежем видео. Недавно был опубликован и тизер локализации ремейка Dead Space.