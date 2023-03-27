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13 минут назад

Mechanics VoiceOver показала пример русской озвучки Hi-Fi Rush

Игромания.ру

Студия Mechanics VoiceOver рассказала о том, что уже работает над русской озвучкой нашумевшей Hi-Fi Rush. Было показано и видео с демонстрацией голосов дубляжа.

Mechanics VoiceOver показала пример русской озвучки Hi-Fi Rush
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По словам авторов, работа идёт в отличном темпе, к которому и располагает этот ритмичный проект. Релиз локализации не заставит себя ждать, но никаких точных сроков на данный момент нет, ведь всё хотят сделать «по красоте». Сейчас происходит приём средств — требуется 150 тысяч рублей, из которых на данный момент собрана почти треть.

Mechanics VoiceOver также трудится над русской озвучкой GTA: Vice City, процесс работы над которой был показан в свежем видео. Недавно был опубликован и тизер локализации ремейка Dead Space.

Hi-Fi Rush, собравшая отличные оценки в Steam, доступна на PC и Xbox. Фил Спенсер с удовольствием проводил свободное время в игре, которая получила обновление с фоторежимом.Обзор Hi-Fi Rush. Фантастический музыкальный сюрприз

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