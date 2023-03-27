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41 минуту назад

Семье убитого из-за ссоры в Call of Duty игрока выплатят&nbsp;5 млн долларов

Игромания.ру

Семье убитого из-за ссоры в Call of Duty игрока Эндрю Финча выплатят 5 млн долларов в качестве компенсации — 2 миллиона выплатит город, а остальную сумму покроет страховка.

Семье убитого из-за ссоры в Call of Duty игрока выплатят $5 млн
Фото: Игромания.руИгромания.ру

История развернулась ещё в 2017 году в Уичито (Канзас), когда два геймера Кейси Вайнер и Шэйн Гаскилл поспорили из-за матча в Call of Duty: WWII. Гаскилл предложил первому пользователю «решить вопрос» лично, предоставив свой адрес проживания.

Тогда Вайнер обратился к своему знакомому Тайлеру Баррису, который практиковал ложные доносы в правоохранительные органы — тот сообщил, что в доме Гаскилла якобы находятся заложники. Полиция выехала на место преступления, однако в доме, адрес которого назвал Гаскилл, на тот момент жил уже другой человек — тот самый Эндрю Финч.

Финч вышел на крыльцо, где и был застрелен одним из офицеров полиции — последний посчитал, что парень потянулся за оружием. Вайнера в итоге приговорили к 15 месяцам тюрьмы, Гаскилла — к 18, тогда как Барриса — к 20 годам заключения. У самого Финча осталась жена и дети, которые и получат компенсацию.

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