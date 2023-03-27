Участника Dota Pro Circuit в СНГ подозревают в использовании читов

Киберспортивный комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов со ссылкой на собственные источники сообщил, что одного из участников Dota Pro Circuit в нашем регионе подозревают в нечестной игре.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Кастер рассказал, что сам просил проверить этого игрока, но никаких читов обнаружено не было.

«Есть у меня знакомые, которые так говорят, основываясь на его действиях. Уже очень давно говорят и искренне в это верят. Но! Обвинение очень серьёзное, а доказательств нет».

Комментатор не раскрыл ник игрока. По данным источника «Чемпионата», это может быть саппорт команды HYDRA Анатолий Lefitan Крупнов.