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1 час назад

Спецификации Asus ROG Phone 7 Ultimate просочились в преддверии анонса 13 апреля

ITZine.ru

На прошлой неделе в сети появилась официальная дата анонса следующей серии телефонов Asus ROG, и теперь у нас есть несколько интересных характеристик.

Стали известны спецификации Asus ROG Phone 7 Ultimate
Фото: Itzine.ruItzine.ru

Следующая флагманская игровая серия Asus будет использовать процессор Snapdragon 8 Gen 2 — лучшее, что Qualcomm может предложить на данный момент. Серия будет иметь тройную систему на задней панели, состоящую из 50-мегапиксельного датчика IMX766, 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры и 8-мегапиксельной макросъемки.

По сравнению с ROG Phone 6D, количество пикселей для макрокамеры увеличилось, но у нас нет полных характеристик диафрагмы, объектива, поэтому придется подождать. Селфи-камера имеет разрешение 32 МП, что является явным обновлением по сравнению с 12 МП, установленным в ROG Phone 6D. Телефон будет иметь размеры 173 x 77 x 10,3 мм, а вес составит 239 граммов.

Наконец, Asus ROG Phone Ultimate будет поставляться с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти, и обе модели будут работать на Android 13. Утечка также предполагает, что в этом году не будет модели Pro.

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