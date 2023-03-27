Стали известны спецификации Asus ROG Phone 7 Ultimate

На прошлой неделе в сети появилась официальная дата анонса следующей серии телефонов Asus ROG, и теперь у нас есть несколько интересных характеристик.

Фото: Itzine.ru Itzine.ru

Следующая флагманская игровая серия Asus будет использовать процессор Snapdragon 8 Gen 2 — лучшее, что Qualcomm может предложить на данный момент. Серия будет иметь тройную систему на задней панели, состоящую из 50-мегапиксельного датчика IMX766, 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры и 8-мегапиксельной макросъемки.

По сравнению с ROG Phone 6D, количество пикселей для макрокамеры увеличилось, но у нас нет полных характеристик диафрагмы, объектива, поэтому придется подождать. Селфи-камера имеет разрешение 32 МП, что является явным обновлением по сравнению с 12 МП, установленным в ROG Phone 6D. Телефон будет иметь размеры 173 x 77 x 10,3 мм, а вес составит 239 граммов.