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56 минут назад

CS:GO бьет рекордное количество игроков после анонса Counter-Strike 2

ITZine.ru

CS: GO превысила рекордное количество одновременных игроков после анонса Counter-Strike 2. По данным независимого трекера Steam SteamDB, 25 марта игра привлекла 1 507 212 игроков, что превышает предыдущее рекордное количество игроков примерно на 100 000 человек.

CS:GO бьет рекордное количество игроков после анонса Counter-Strike 2
Фото: Itzine.ruItzine.ru

Интерес к игре резко возрос после подтверждения CS 2, следующей части франшизы шутеров Valve для ПК, запуск которой ожидается этим летом. Counter-Strike 2 появится как бесплатное обновление для CS: GO, что позволит игрокам использовать инвентарь из текущей игры.

Counter-Strike 2 — это крупнейший технический скачок в истории франшизы, обеспечивающий новые функции и обновления на долгие годы», — говорится в сообщении Valve. Компания заявила, что игра будет проработанней, ярче и лучше выглядит. Карты получат обновления и переделки, в которых используются новые инструменты и функции рендеринга Source 2.

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