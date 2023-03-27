CS:GO бьет рекордное количество игроков после анонса Counter-Strike 2

CS: GO превысила рекордное количество одновременных игроков после анонса Counter-Strike 2. По данным независимого трекера Steam SteamDB, 25 марта игра привлекла 1 507 212 игроков, что превышает предыдущее рекордное количество игроков примерно на 100 000 человек.

Фото: Itzine.ru Itzine.ru

Интерес к игре резко возрос после подтверждения CS 2, следующей части франшизы шутеров Valve для ПК, запуск которой ожидается этим летом. Counter-Strike 2 появится как бесплатное обновление для CS: GO, что позволит игрокам использовать инвентарь из текущей игры.