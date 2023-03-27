В новой части God of War может вновь появиться Тюр

Актер God of War сказал, что Рагнарек «не последняя игра с Тюром». Сообщается, что один из ключевых актеров сиквела Ragnarok намекнул, что его персонаж может вернуться в той или иной форме. Бен Прендергаст был гостем ретроспективной панели God of War на PAX East в минувшие выходные.

Фото: Itzine.ru Itzine.ru

Утверждается, что Прендергаст говорил о роли скандинавского бога Тюра, когда анонсировал, что персонаж может вернуться.

«И я скажу так: это не последний раз, когда вы видели Тюра»

Комментарии Прендергаста не обязательно являются подтверждением того, что в разработке находится еще одна видеоигра франшизы. Вместо этого он может иметь в виду отдельный тематический проект, такой как предстоящий сериал God of War, который продюсируют Amazon Studios и Sony Pictures Television совместно с PlayStation Productions.