На стенде Microsoft на GDC 2023 нашли намек на новый Xbox

На недавней конференции разработчиков игр GDC 2023 компания Microsoft продемонстрировала историю своих игровых консолей Xbox, начиная с оригинальной версии 2001 года и заканчивая нынешней Xbox Series X.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Интересно, что после Xbox Series X на дисплее стоял знак вопроса, что вызвало предположения о новой игровой консоли, которая уже находится в разработке.

Загадочное устройство может быть совершенно новым Xbox или устройством, подобным Xbox Keystone, предназначенным для облачного геймплея.

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И хоть сама Microsoft ранее уклонялась от выпуска консоли, ориентированной на потоковую передачу игр, из-за высокой стоимости, в будущем ситуация может измениться.

Другой реалистичный вариант — выпуск Xbox Series X Pro, поскольку у Microsoft есть опыт работы с улучшенными консолями, такими как Xbox One X.