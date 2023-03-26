Digital Foundry оценила релизную версию ремейка Resident Evil 4

Digital Foundry опубликовала первый технический обзор ремейка Resident Evil 4. В предыдущем разборе демоверсии хоррора специалисты указали на некоторые недочёты, которые, как они ожидали, Capcom исправит в релизной версии игры. Но оказалось, что разработчики исправили только баг, из-за которого на PS5 полностью отсутствовали RT-отражения.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

А вот какие проблемы из демки по-прежнему наблюдаются в релизной версии ремейка Resident Evil 4: проблема с «шахматным» рендерингом на PS5, в результате которой картинка выглядит не такой резкой, как на Xbox Series X. При этом включённая хроматическая аберрация делает ситуацию ещё хуже; менее отзывчивое управление на Xbox Series; нестабильная производительность на всех платформах из-за дополнительных графических настроек. К примеру, настройка, позволяющая улучшить волосы персонажей, вызывала проблему с освещением. Наблюдаются и просадки FPS.

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Специалисты отметили, что визуально ремейк Resident Evil 4 выглядит просто потрясающе. Разработчики проделали отличную работу с детализацией моделей персонажей, созданием реалистичных оттенков кожи и богатых текстур, а также расширением внутриигрового мира. Кстати, деревню из начала игры, включая озеро, можно полностью исследовать пешком или на лодке без загрузочных экранов.

Кроме того, ремейк Resident Evil 4 можно считать эталоном свободы действия в жанре шутера от третьего лица. Если раньше движения Леона сильно ограничивались, то теперь игроки могут перелезть через любой забор, разбить почти любое окно, присесть для стелса, взобраться на лестницу или сбить ее, побывать внутри и на крыше большинства зданий, а также расправиться с противниками с помощью самых разнообразных видов оружия и тактики.