В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Представлена раздеваемая эротическая фигурка близняшки из Atomic Heart

Газета.Ru

Специализирующаяся на производстве коллекционных фигурок по популярным франшизам компания Anonymous Studio презентовала новую эротическую статуэтку, которая повторяет образ близняшки из российской видеоигры Atomic Heart. Сообщение об этом появилось на портале VGTimes.

Представлена раздеваемая эротическая фигурка близняшки из Atomic Heart
Фото: Anonymous StudioAnonymous Studio

Фигурка представлена в двух вариантах. В одном близняшка облачена в привычное для нее боди и металлическую маску, в другом робот представлен без нижнего белья и маски. Модели также отличаются прическами: в каноничном образе волосы близняшки заплетены в колосок, а в откровенном – распущены. В отличие от героини в Atomic Heart, обнаженные части фигурки имеют телесный, а не металлический цвет кожи.

"Рост" статуэтки равен 32 см, ширина – 17 см, длина – 15 см. Все параметры тела соблюдены в масштабе один к шести.

Релиз близняшки в представлении Anonymous Studio запланирован на четвертый квартал 2023 года. Тираж будет ограничен. Предзаказать новинку можно уже сейчас. Покупка обойдется примерно в $300, что по курсу на 26 марта 2023 года равно 23 тыс. руб.

Ранее "Газета.Ru" писала о том, что специализирующаяся на производстве секс-кукол компания Game Lady Doll представила новый продукт с внешностью Люси из аниме-сериала "Киберпанк: Бегущие по лезвию", снятого по мотивам игры Cyberpunk 2077.

Игры,Anonymous,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий