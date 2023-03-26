Представлена раздеваемая эротическая фигурка близняшки из Atomic Heart

Специализирующаяся на производстве коллекционных фигурок по популярным франшизам компания Anonymous Studio презентовала новую эротическую статуэтку, которая повторяет образ близняшки из российской видеоигры Atomic Heart. Сообщение об этом появилось на портале VGTimes.

Фото: Anonymous Studio Anonymous Studio

Фигурка представлена в двух вариантах. В одном близняшка облачена в привычное для нее боди и металлическую маску, в другом робот представлен без нижнего белья и маски. Модели также отличаются прическами: в каноничном образе волосы близняшки заплетены в колосок, а в откровенном – распущены. В отличие от героини в Atomic Heart, обнаженные части фигурки имеют телесный, а не металлический цвет кожи.

"Рост" статуэтки равен 32 см, ширина – 17 см, длина – 15 см. Все параметры тела соблюдены в масштабе один к шести.

Релиз близняшки в представлении Anonymous Studio запланирован на четвертый квартал 2023 года. Тираж будет ограничен. Предзаказать новинку можно уже сейчас. Покупка обойдется примерно в $300, что по курсу на 26 марта 2023 года равно 23 тыс. руб.