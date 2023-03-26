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32 минуты назад

Square Enix показала мир Валистеи в свежем трейлере Final Fantasy 16

Игромания.ру

Square Enix опубликовала свежий трейлер грядущей Final Fantasy XVI, посвящённый красотам мира Валистеи. Напомним, что Валистея усеяна Материнскими кристаллами и разделена на шесть королевств. Вокруг каждого такого кристалла выросли великие державы, между которыми давно воцарился нелёгкий мир. Однако теперь хрупкий баланс колеблется, поскольку распространение Чумы угрожает уничтожить их владения.

Square Enix показала мир Валистеи в свежем трейлере Final Fantasy 16
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Вместе с этим разработчики выложили часовую запись презентации Final Fantasy XVI с PAX East 2023, в которой можно увидеть 18 минут живого геймплея. Напомним, что в бою Клайву будет помогать его верный волк Торгал, которого, кстати, даже можно будет гладить.

Final Fantasy XVI выходит 22 июня на PlayStation 5. Известно, что в игре будут русские субтитры, уникальный подход к уровню сложности, а также нагота, насилие и брань. Некоторые СМИ уже ознакомились с демоверсией Final Fantasy XVI и поделились предварительными обзорами. Кстати, пройти сюжет игры можно будет за 35 часов.

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