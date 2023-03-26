Square Enix показала мир Валистеи в свежем трейлере Final Fantasy 16

Square Enix опубликовала свежий трейлер грядущей Final Fantasy XVI, посвящённый красотам мира Валистеи. Напомним, что Валистея усеяна Материнскими кристаллами и разделена на шесть королевств. Вокруг каждого такого кристалла выросли великие державы, между которыми давно воцарился нелёгкий мир. Однако теперь хрупкий баланс колеблется, поскольку распространение Чумы угрожает уничтожить их владения.
Вместе с этим разработчики выложили часовую запись презентации Final Fantasy XVI с PAX East 2023, в которой можно увидеть 18 минут живого геймплея. Напомним, что в бою Клайву будет помогать его верный волк Торгал, которого, кстати, даже можно будет гладить.
Final Fantasy XVI выходит 22 июня на PlayStation 5. Известно, что в игре будут русские субтитры, уникальный подход к уровню сложности, а также нагота, насилие и брань. Некоторые СМИ уже ознакомились с демоверсией Final Fantasy XVI и поделились предварительными обзорами. Кстати, пройти сюжет игры можно будет за 35 часов.