Dark and Darker удалили из Steam из-за нарушения авторских прав

История онлайновой ролевой игры Dark and Darker студии Ironmace сделала очередной поворот. Игра пропала из магазина Steam. Причиной тому послужили обвинения в нарушении авторских прав со стороны компании Nexon.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В своём канале в Discord разработчики подтвердили, что получили от Nexon письмо с требованием о прекращении деятельности на основе обвинений в нарушении DMCA — как утверждает студия, ложных.

В настоящее время студия работает с юристами, что решить проблему «наилучшим образом». Однако в связи с деликатностью ситуации разработчикам приходится быть острожными в заявлениях и высказываниях, чтобы не усугублять проблему.

Как мы писали ранее, в корейском офисе студии уже провели обыски. Как утверждает Nexon, в работе над Dark and Darker используются материалы проекта P3, похищенные уволенным сотрудником компании. Тогда Ironmace заверяла, что всё под контролем.