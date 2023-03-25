По «Сказкам старой Руси» делают сюжетный рогалик с карточной механикой боя
Некоторое время назад компания 1С объявила о работе над серией игр по мотивам фэнтези вселенной иллюстратора Романа Папсуева «Сказки старой Руси». А теперь мы можем предположить, каким окажется первый проект серии.
На сайте 1С опубликован список вакансий для работы над первым проектом намеченной серии игр. Студия ищет дизайнера интерфейса, нарративного дизайнера, художников персонажей и окружения, геймдизайнера, аниматора и других специалистов. И в описаниях вакансий приведены некоторые сведения о проекте.
Судя по ним, нас ждёт сюжетный фэнтези-рогалик с карточной механикой боя. В качестве примера приводится Slay the Spire. Игра в сеттинге вселенной «Сказки старой Руси» создаётся для РС на движке Unity, и она будет двухмерной. В настоящее время проект находится на ранней стадии разработки.
Сам создатель вселенной Роман Папсуев выступает творческим продюсером будущей игры. Ведущий геймдизайнер Виталий Ковалевский известен по играм «Санитары подземелий» и King’s Bounty II. А руководитель проекта Денис Мальцев работал над играми серии King's Bounty, Royal Quest, Deep Sky Derelicts, Men of War: Assault Squad 2 и «Дальнобойщиками 3».
Предварительным сроком выхода нового проекта назван 2024 год.