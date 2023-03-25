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По «Сказкам старой Руси» делают сюжетный рогалик с карточной механикой боя

Некоторое время назад компания 1С объявила о работе над серией игр по мотивам фэнтези вселенной иллюстратора Романа Папсуева «Сказки старой Руси». А теперь мы можем предположить, каким окажется первый проект серии.

По «Сказкам старой Руси» делают сюжетный рогалик с карточной механикой боя
© Игромания.ру

На сайте 1С опубликован список вакансий для работы над первым проектом намеченной серии игр. Студия ищет дизайнера интерфейса, нарративного дизайнера, художников персонажей и окружения, геймдизайнера, аниматора и других специалистов. И в описаниях вакансий приведены некоторые сведения о проекте.

Судя по ним, нас ждёт сюжетный фэнтези-рогалик с карточной механикой боя. В качестве примера приводится Slay the Spire. Игра в сеттинге вселенной «Сказки старой Руси» создаётся для РС на движке Unity, и она будет двухмерной. В настоящее время проект находится на ранней стадии разработки.

Сам создатель вселенной Роман Папсуев выступает творческим продюсером будущей игры. Ведущий геймдизайнер Виталий Ковалевский известен по играм «Санитары подземелий» и King’s Bounty II. А руководитель проекта Денис Мальцев работал над играми серии King's Bounty, Royal Quest, Deep Sky Derelicts, Men of War: Assault Squad 2 и «Дальнобойщиками 3».

Предварительным сроком выхода нового проекта назван 2024 год.

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