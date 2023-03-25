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34 минуты назад

Искусственный интеллект озвучил модификацию для Fallout 4 голосом главного героя

Ferra.ru

Генерация голоса искусственным интеллектом может открыть новые пути для моддинга энтузиастами некоторых игр. И начало положено пользователей Nexus под ником ProfMajkowski. Он взял голос главного героя, и с помощью ИИ озвучил множество дополнительных диалогов для игры Fallout 4.

Искусственный интеллект озвучил модификацию для Fallout 4 голосом главного героя
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Roleplayer's Expanded Dialogue (RED) добавляет в игру более 300 совершенно новых строк диалога. Мод, созданный ProfMajowski, утверждает, что для создания реплик, более соответствующих характеру персонажа, использовался голосовой ИИ компании ElevenLabs.

Результаты иногда могут звучать немного "безэмоционально", но "в остальном они звучат как настоящие".

Пока что законы не понимают, как относиться с генерации голоса. Поэтому неизвестно, заблокируют ли этот мод к Fallout 4 из-за нарушения авторских прав. Но еще каких-то 5-10 лет назад о таких модификациях можно было лишь мечтать.

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