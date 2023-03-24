Разработчик Atomic Heart отрицает причастность к незаконному использованию образов из игры

Игровая студия Mundfish - разработчик игры Atomic Heart - отвергает свою связь с инцидентами, при которых образы из их шутера незаконно использовались "большим числом лиц". Заявлении студии размещено на ее странице в Twitter в пятницу.

Фото: Steam Steam

Сообщение Mundfish последовало в тот же день, когда в СМИ и соцсетях появились изображения, якобы свидетельствующие о том, что магазин "Армия России" в Москве разместил рекламные баннеры, на которых были замечены отсылки к шутеру от студии.

"Мы осведомлены о том, что большое число лиц незаконно использует изображения нашей игры и персонажей [из нее] в своей PR-активности. Мы отрицаем связь (с этими событиями - прим. ТАСС), и прилагаем все усилия, чтобы пресечь это", - сообщают разработчики.

Студия назвала произошедшее недопустимым. "Однако [это] не помешает нам продолжать развлекать игроков по всему миру", - отмечает Mundfish.

Релиз Atomic Heart состоялся в ночь на 21 февраля 2023 года. Игра представляет собой приключенческий шутер от первого лица с элементами ролевой игры, который погружает игрока в технологически безупречный и утопичный Советский Союз.