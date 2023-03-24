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39 минут назад

Сделка Microsoft и Activision Blizzard приблизилась к закрытию

Никита Бородкин

Британский антимонопольный регулятор CMA пришел к выводу, что сделка Microsoft и Activision Blizzard не будет иметь тяжелых последствий для конкурентов. Как сообщает «Чемпионат.com», ведомство регулярно вставало на сторону Sony, которая пытается заблокировать покупку.

Сделка Microsoft и Activision Blizzard приблизилась к закрытию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Саму сделку по покупке Activision Blizzard пока не одобрили в США и Европе. Вместе с тем британские регуляторы были сильнее всего озабочены возможными последствиями поглощения крупной игровой компании. Таким образом, сделка стала значительно ближе к своему закрытию.

Основным камнем преткновения в ситуации была Call of Duty и ее потенциальное будущее на PlayStation, которая является главным конкурентом консолей от Microsoft — Xbox. Согласно решению CMA, сделка не приведет к существенному ослаблению конкуренции в консольных игровых сервисах, поскольку убытки Microsoft при отказе выпускать Call of Duty на PlayStation перевесят любые выгоды от такого действия.

Вместе с тем еще остается ряд опасений касательно будущего облачного гейминга, однако этот вопрос является не столь критичным для регулятора.

Игры,Microsoft,
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