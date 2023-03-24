Сделка Microsoft и Activision Blizzard приблизилась к закрытию

Британский антимонопольный регулятор CMA пришел к выводу, что сделка Microsoft и Activision Blizzard не будет иметь тяжелых последствий для конкурентов. Как сообщает «Чемпионат.com», ведомство регулярно вставало на сторону Sony, которая пытается заблокировать покупку.

Саму сделку по покупке Activision Blizzard пока не одобрили в США и Европе. Вместе с тем британские регуляторы были сильнее всего озабочены возможными последствиями поглощения крупной игровой компании. Таким образом, сделка стала значительно ближе к своему закрытию.

Основным камнем преткновения в ситуации была Call of Duty и ее потенциальное будущее на PlayStation, которая является главным конкурентом консолей от Microsoft — Xbox. Согласно решению CMA, сделка не приведет к существенному ослаблению конкуренции в консольных игровых сервисах, поскольку убытки Microsoft при отказе выпускать Call of Duty на PlayStation перевесят любые выгоды от такого действия.