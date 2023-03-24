Ремейк Resident Evil 4 стал самым успешным релизом серии в Steam

Вышедший сегодня ремейк Resident Evil 4 стал самым успешным релизом серии в сервисе Steam. На данный момент в игре находится более 110 тысяч человек.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Для сравнения, предыдущая часть, Resident Evil Village, смогла собрать почти 107 тысяч игроков. В Resident Evil 7 играло лишь 20 с половиной тысяч пользователей одновременно, а ремейки второй и третьей частей набирали 74 и 60 тысяч.