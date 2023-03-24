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40 минут назад

Ремейк Resident Evil 4 стал самым успешным релизом серии в Steam

Игромания.руиещё 1

Вышедший сегодня ремейк Resident Evil 4 стал самым успешным релизом серии в сервисе Steam. На данный момент в игре находится более 110 тысяч человек.

Ремейк Resident Evil 4 стал самым успешным релизом серии в Steam
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Для сравнения, предыдущая часть, Resident Evil Village, смогла собрать почти 107 тысяч игроков. В Resident Evil 7 играло лишь 20 с половиной тысяч пользователей одновременно, а ремейки второй и третьей частей набирали 74 и 60 тысяч.

Учитывая восторженные отзывы игроков в Steam, можно ожидать то, что ремейк побьёт и рекорды продаж. Наверняка старт успешен и на других платформах, например, PlayStation 5: об особенностях версии для неё рассказали разработчики.

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