В Genshin Impact ослабили нового персонажа Мику

Спустя несколько дней после выхода Мики в Genshin Impact разработчики игры анонсировали небольшой патч, который ослабит нового персонажа.

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С 30 марта Мика будет чуть менее эффективен — заряженная атака героя будет стоить 25 единиц выносливости вместо текущих 20.

Разработчики также пообещали, что компенсируют игрокам возможные неудобства из-за подобных изменений — судя по всему, геймеры получат бесплатные примогемы (внутренняя валюта игры) и другие ресурсы. Количество наград HoYoverse пообещали объявить позже.