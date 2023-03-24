Российская ролевая игра Black Book выйдет на iOS 21 апреля

Ролевая игра Black Book, основанная на славянском фольклоре, выйдет на мобильных устройствах системы iOS уже 21 апреля.
Пролог и режим «Бесконечных битв» будут бесплатными для желающих, а стоимость основной игры составит 10 долларов. Местная версия не отличается по наполнению от старших «братьев» с PC и консолей, но при этом разработчики добавили поддержку управления через тачскрин.
Сама игра использует элементы карточных проектов, а сюжет рассказывает про крестьянку Василису, которая не хочет быть колдуньей. Её планы нарушает гибель возлюбленного, которого та решает вернуть с помощью той самой Чёрной книги — но сперва нужно снять с её страниц семь печатей.
Релиз Black Book состоялся ещё 10 августа 2021 года на PC, PS4, Xbox One и Nintnedo Switch. В прошлом авторы ещё успели раздать то самое дополнение с режимом рогалика, где Василиса попадает в Ад. А ещё автор проекта в прошлом году показал избу из нового творения One-Eyed Likho.