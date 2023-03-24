В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

Российская ролевая игра Black Book выйдет на iOS уже 21 апреля

Игромания.ру

Ролевая игра Black Book, основанная на славянском фольклоре, выйдет на мобильных устройствах системы iOS уже 21 апреля.

Российская ролевая игра Black Book выйдет на iOS 21 апреля
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Пролог и режим «Бесконечных битв» будут бесплатными для желающих, а стоимость основной игры составит 10 долларов. Местная версия не отличается по наполнению от старших «братьев» с PC и консолей, но при этом разработчики добавили поддержку управления через тачскрин.

Сама игра использует элементы карточных проектов, а сюжет рассказывает про крестьянку Василису, которая не хочет быть колдуньей. Её планы нарушает гибель возлюбленного, которого та решает вернуть с помощью той самой Чёрной книги — но сперва нужно снять с её страниц семь печатей.

Релиз Black Book состоялся ещё 10 августа 2021 года на PC, PS4, Xbox One и Nintnedo Switch. В прошлом авторы ещё успели раздать то самое дополнение с режимом рогалика, где Василиса попадает в Ад. А ещё автор проекта в прошлом году показал избу из нового творения One-Eyed Likho.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий