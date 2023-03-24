Бесплатные игры на выходные: что скачать на ПК

Пока большая часть геймеров вовсю проходит ремейк Resident Evil 4, мы составили традиционную подборку бесплатных игр — на случай, если вы ждете, пока RE4 загрузится, или не можете позволить себе покупку.

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В Epic Games Store бесплатно раздают Chess Ultra: пожалуй, один из самых красивых шахматных симуляторов последних лет. Игра предлагает множество отлично оформленных досок и наборов фигур, отличную графику, сетевой мультиплеер, компетентных ИИ-противников и совместимость со шлемами виртуальной реальности. Кроме того, Chess Ultra поддерживает интеграцию с Twitch, чтобы можно было проводить партии против чата. Игру можно забрать до 30 марта.

Epic Games Store

Это не совсем игровая новинка, но, тем не менее, ее нельзя обойти стороной. Epic Games выложила в открытый доступ инструмент Unreal Editor для Fortnite: полноценную творческую среду, где можно разрабатывать собственный контент. Она включает в себя инструменты для анимации, 3D-моделирования, визуальных эффектов и программирования механик. Fortnite обещает стать нечто гораздо большим, чем популярной королевской битвой, и Unreal Editor способен открыть многим геймерам дорогу к разработке игр.

Epic Games Store

Devolver Digital раздает в Steam симулятор вандала SLUDGE LIFE, где игроку предстоит стать начинающим художником граффити в грязном, эксцентричном городе. Мир игры небольшой, но открытый и полный самых разных абсурдных находок: от огромного младенца до офиса зловещей мега-корпорации. Иными словами, если вы любите абсурд мультфильмов Adult Swim и ранней Nickelodeon, не проходите мимо SLUDGE LIFE.

Steam

Iron Mandate только вышла в ранний доступ Steam, но показала неплохой старт для совершенно бесплатной игры без какой-либо рекламной кампании. Это roguelite-экшен, где игрокам предстоит выживать в стимпанковом мире, пилотируя огромных механических червей. На данный момент игра предлагает сравнительно мало контента, но если вы любите экшены, завязанные на физике, то Iron Mandate вполне заслуживает внимания.

Steam

Наконец, Pleh! — камерный психологический хоррор о разработчике видеоигр, страдающем от депрессии. Об игре тяжело говорить без спойлеров, т.к. самые эффектные моменты прохождения завязаны на слом четвертой стены, поэтому… Лучше просто поиграйте сами. Поклонники экспериментальных инди-хорроров, вроде Pony Island, наверняка будут довольны.