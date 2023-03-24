Бесплатные игры на выходные: что скачать на ПК
Пока большая часть геймеров вовсю проходит ремейк Resident Evil 4, мы составили традиционную подборку бесплатных игр — на случай, если вы ждете, пока RE4 загрузится, или не можете позволить себе покупку.
В Epic Games Store бесплатно раздают Chess Ultra: пожалуй, один из самых красивых шахматных симуляторов последних лет. Игра предлагает множество отлично оформленных досок и наборов фигур, отличную графику, сетевой мультиплеер, компетентных ИИ-противников и совместимость со шлемами виртуальной реальности. Кроме того, Chess Ultra поддерживает интеграцию с Twitch, чтобы можно было проводить партии против чата. Игру можно забрать до 30 марта.
Это не совсем игровая новинка, но, тем не менее, ее нельзя обойти стороной. Epic Games выложила в открытый доступ инструмент Unreal Editor для Fortnite: полноценную творческую среду, где можно разрабатывать собственный контент. Она включает в себя инструменты для анимации, 3D-моделирования, визуальных эффектов и программирования механик. Fortnite обещает стать нечто гораздо большим, чем популярной королевской битвой, и Unreal Editor способен открыть многим геймерам дорогу к разработке игр.
Devolver Digital раздает в Steam симулятор вандала SLUDGE LIFE, где игроку предстоит стать начинающим художником граффити в грязном, эксцентричном городе. Мир игры небольшой, но открытый и полный самых разных абсурдных находок: от огромного младенца до офиса зловещей мега-корпорации. Иными словами, если вы любите абсурд мультфильмов Adult Swim и ранней Nickelodeon, не проходите мимо SLUDGE LIFE.
Iron Mandate только вышла в ранний доступ Steam, но показала неплохой старт для совершенно бесплатной игры без какой-либо рекламной кампании. Это roguelite-экшен, где игрокам предстоит выживать в стимпанковом мире, пилотируя огромных механических червей. На данный момент игра предлагает сравнительно мало контента, но если вы любите экшены, завязанные на физике, то Iron Mandate вполне заслуживает внимания.
Наконец, Pleh! — камерный психологический хоррор о разработчике видеоигр, страдающем от депрессии. Об игре тяжело говорить без спойлеров, т.к. самые эффектные моменты прохождения завязаны на слом четвертой стены, поэтому… Лучше просто поиграйте сами. Поклонники экспериментальных инди-хорроров, вроде Pony Island, наверняка будут довольны.