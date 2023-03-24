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1 час назад

В Destiny 2 почтили память Лэнса Реддика

Чемпионат.com

Новость о смерти Лэнса Реддика потрясла весь мир неделю назад. Актёр, известный по «Прослушке», «Джону Уику», Horizon Zero Dawn и другим проектам, ушёл из жизни в возрасте 60 лет.

В Destiny 2 почтили память Лэнса Реддика
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Геймерам Реддик широко известен и благодаря роли командира Завала в Destiny и Destiny 2. После смерти актёра игроки собрались около персонажа, чтобы почтить его память. То же самое сделали уже разработчики шутера. Пользователь DTF Роланд Дискейн обратил внимание, что при входе в Destiny 2 появляется сообщение от авторов проекта. Они отметили, что Реддика будет не хватать.

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Ранее стало известно, что буквально за день до своей смерти Лэнс Реддик прошёл дополнение Lightfall для Destiny 2.

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