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1 час назад

Создатели Hyenas показали свежий геймплей и представили нового персонажа

Игромания.ру

Creative Assembly провела свежую презентацию многопользовательского шутера от первого лица Hyenas, где впервые показала геймплей с перестрелками в невесомости.

В свежем геймплее Hyenas показали нового персонажа
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Вместе с этим разработчики представили нового играбельного персонажа по имени Hero-Ki. В прошлом герой был известным косплеером, а теперь он научился маскироваться под своих противников.

Напомним, что Hyenas создаётся студией-разработчиком, известной по Alien: Isolation и серии Total War. Игра должна выйти в этом году на обоих поколениях PlayStation и Xbox, а также на PC.

В течение следующих десяти дней пройдёт самое масштабное альфа-тестирование Hyenas. Зарегистрироваться можно на официальном сайте. О впечатлениях игроков от первого теста, проходившего в январе, можно узнать здесь.

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