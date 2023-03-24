В свежем геймплее Hyenas показали нового персонажа

Creative Assembly провела свежую презентацию многопользовательского шутера от первого лица Hyenas, где впервые показала геймплей с перестрелками в невесомости.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Вместе с этим разработчики представили нового играбельного персонажа по имени Hero-Ki. В прошлом герой был известным косплеером, а теперь он научился маскироваться под своих противников.

Напомним, что Hyenas создаётся студией-разработчиком, известной по Alien: Isolation и серии Total War. Игра должна выйти в этом году на обоих поколениях PlayStation и Xbox, а также на PC.