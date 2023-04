Игры про Гарри Поттера: полный список игр

Релиз Hogwarts Legacy стал настоящим праздником для поклонников «Гарри Поттера»: франшиза уже многие годы не получала полноценных ААА-игр. Однако так было далеко не всегда. На взлете популярности фильмов игры про Гарри Поттера выходили чуть ли не каждый год. Рассказываем о них подробнее.

Фото: Steam Steam

Harry Potter and the Philosopher’s Stone

Видео дня

Получив права на разработку проектов по франшизе «Гарри Поттер», издатель Electronic Arts постарался придерживаться проверенной схемы: а именно, выпускать примерно в то же время, что и фильмы. Само собой, первой стала адаптация «Философского камня». Студия Argonaut Games превратила историю о мальчике, который выжил, в простой, но увлекательный платформер. Интересный факт: версии для ПК и PlayStation не просто серьезно отличались — это буквально две разные игры. И мемы с плохим переводом реплик низкополигонального Хагрида взяты именно из последней. Harry Potter and the Philosopher’s Stone вообще стала одной из самых успешных игр на платформе: она разошлась тиражом в восемь миллионов копий.

Niantic

Harry Potter and the Chamber of Secrets

«Тайная комната» добилась столь же оглушительного успеха, что и предшественница, но все равно произвела на критиков и геймеров положительное впечатление. Сиквел вновь продолжил традицию разных игр для разных платформ, но консолям в этом плане особенно не повезло: на PlayStation 2, Xbox и GameCube полеты на метле получились неравномерно качественными. Тем не менее, Хогвартс стал больше, Гарри получил новые заклинания, мини-игры, возможности и интересные испытания.

YouTube

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

Третья игра получила смешанные отзывы публики. Конечно, практически все журналисты согласились, что поклонникам франшизы «Узник Азкабана» наверняка понравится, но было тяжело отделаться от ощущения, что разработчики немного срезали углы. Игра получилась короткой, довольно легкой и не такой запоминающейся, как предшественницы. Зато Harry Potter and the Prisoner of Azkaban сделала Рона и Гермиону играбельными героями, а не второстепенными персонажами.

YouTube

Harry Potter and the Goblet of Fire

«Кубок Огня» заслужил комплименты аудитории за похорошевшую графику, которая еще сильнее приблизила игру к фильмам-первоисточникам. Но, в целом, проект вновь получил противоречивую реакцию. Harry Potter and the Goblet of Fire разочаровывала чрезмерной линейностью: разработчики поставили сюжет на прямые рельсы и отняли у игроков возможность изучать Хогвартс в свое удовольствие.

YouTube

Harry Potter and the Order of the Phoenix

«Орден Феникса» вышел после двухлетнего перерыва, благодаря чему разработчики смогли выпустить игру на Nintendo Wii: поклонники франшизы наконец смогли творить заклинания «по-настоящему» за счет уникального контроллера платформы. Однако тренд на падение оценок продолжился. Harry Potter and the Order of the Phoenix раскритиковали за бездарную подачу оригинального сюжета, слишком простые магические дуэли и бездарную озвучку персонажей. Похвалы удостоилась только музыка: на роль композитора после «Кубка Огня» вернулся Джереми Соул.

YouTube

Harry Potter and the Deathly Hallows

«Дары смерти» вышла после еще одного перерыва и, подобно фильмам, была разделана на две части. На фоне сомнительных оценок трех предыдущих игр разработчики решили, что серии пора измениться, чтобы не отставать от подрастающей аудитории. Поэтому Harry Potter and the Deathly Hallows стала неким подобием шутера от третьего лица, где разные заклинания выполняли роль разного оружия. Но и это не помогло франшизе восстановить репутацию. Первая часть «Даров смерти» оказалась одной из самых низко оцененных игр серии, да и вторая недалеко ушла.

YouTube

Harry Potter: Quidditch World Cup

Помимо проектов из основной линейки Electronic Arts также периодически выпускала спин-оффы, первым из которых был Quidditch World Cup — аркадный симулятор квиддича, который не ограничивался одной лишь погоней за снитчем. Игрокам нужно было передавать пасы, забивать голы, маневрировать на метле и применять уникальные способности. Quidditch World Cup была тепло встречена журналистами и обычными геймерами: именно поэтому многие недовольны, что Hogwarts Legacy вообще не включила квиддич в развлекательную программу.

YouTube

Lego Harry Potter

Дилогия Lego Harry Potter вышла на пике популярности Лего-игр, но про нее нечего рассказать кроме того, что она была образцовой представительницей своей серии. Смешной, симпатичной, чертовски увлекательной и полной всяческого контента: от секретных уровней до полутора сотен играбельных персонажей. Поклонники «Гарри Поттера» получили тот же подарок, что и фанаты Star Wars, Индианы Джонса и Бэтмена.

YouTube

Book of Spells и Book of Potions

Book of Spells и Book of Potions — небольшие спин-оффы серии, которые вышли эксклюзивно на PlayStation 3. Их главным отличием от других игр было использование дополненной реальности: камера PlayStation Eye выводила изображение, а контроллер PlayStation Move нужен был для магических жестов — или зельеварения в случае Book of Potions. Оба сборника мини-игр не нашли большой популярности, но, тем не менее, запомнились как интересные безделушки.

Harry Potter: Hogwarts Mystery

Мобильная Hogwarts Mystery была первым крупным проектом по франшизе за долгое время: после завершения кинематографической саги EA перестала выпускать свои адаптации. События игры разворачивались между рождением Гарри Поттера и его поступлением в Хогвартс — Hogwarts Mystery предлагала игрокам жить обычной школьной жизнью, параллельно расследуя тайну некоего «Проклятого хранилища». Проект наконец дал поклонникам серии то, о чем они давно просили, но также подвергся жесткой критике за хищнические микротранзакции, которыми грешат многие мобильные игры.

YouTube

Harry Potter: Wizards Unite

Наконец, Wizards Unite от авторов Pokemon Go должна была стать настоящей сенсацией. Симулятор волшебных путешествий в дополненной реальности, где игроки сражаться с мифическими тварями из вселенной «Гарри Поттера», встречать знакомых персонажей, выбрать собственную палочку и магическую профессию… Но игра, вышедшая в 2019 году, была закрыта уже в 2022-м. Wizards Unite не повезло выйти прямо перед началом пандемии COVID-19, что негативно повлияло на и без того не оригинальный проект, который просто повторял формулу Pokemon Go в других декорациях.