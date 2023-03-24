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40 минут назад

Игроки в восторге от ремейка Resident Evil 4

Чемпионат.comиещё 2

Ремейк Resident Evil 4 наконец-то вышел, а игроки уже поделились своими первыми впечатлениями в Steam. Судя по отзывам, аудитория осталась довольна проектом — у него более 90% положительных отзывов.

Игроки остались в восторге от ремейка Resident Evil 4
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Геймеры отмечают, что у Capcom получился достойный ремейк одной из лучших игр в истории. Многим понравилась улучшенная графика, обновлённый геймплей и другие элементы.

«Так приятно вновь открыть для себя великолепные воспоминания о невероятной для того времени игре! И это с невероятной графикой и геймплеем. Я долго этого ждал. Спасибо, Capcom».

«Resident Evil 4 — моя любимая игра всех времён. Мне было всего семь лет, когда отец пришёл домой с работы и удивил меня этой игрой для Gamecube, ещё в 2005 году. Очень трудно поверить, что прошло 18 лет — сейчас мне 24, и я вновь с игрой. Спасибо, папа».

«Игра года, детка!»

Ремейк Resident Evil 4 доступен на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.

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