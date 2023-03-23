Для «Ведьмака 3» на PC вышел хотфикс, улучшающий игру с DLSS 3

Для ПК-версии «Ведьмак 3: Дикая Охота» вышел хотфикс, призванный исправить проблемы на видеокартах GeForce RTX 40-й серии. Версия игры не изменилась, а ознакомиться с предыдущим крупным патчем можно в отдельной новости.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Хотфикс улучшает стабильность игры с включённой технологией DLSS 3. Она доступна только на ограниченном числе видеокарт, а её особенность заключается в улучшении производительности и создании дополнительных высококачественных кадров с помощью искусственного интеллекта.

В январе получила поддержку DLSS 3 ещё одна игра от CD Projekt RED — Cyberpunk 2077. Ей посвятили отдельный ролик, а в апреле в проекте появится новый режим с поддержкой рейтрейсинга.